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五一長假內地客赴港 為何沒錢潮？年輕人1習慣變了

香港新聞組／香港4日電
內地五一長假第二日，截至2日晚9時，香港特區政府入境處錄得超68.8萬人次出入境，當中入境人次近37萬，內地旅客占約18.6萬；圖為銅鑼灣商圈。（中通社）
內地五一長假第二日，截至2日晚9時，香港特區政府入境處錄得超68.8萬人次出入境，當中入境人次近37萬，內地旅客占約18.6萬；圖為銅鑼灣商圈。（中通社）

五一黃金周長假，香港湧入不少內地觀光客。但業者發現，年輕人消費習慣改變，手頭變得更緊。以往內地人最喜歡到香港買精品、免稅品，但現在年輕人到香港，喜歡到免費景點拍照打卡，吃路邊小吃，幾百塊港幣就能玩一整天。

新冠疫情後，香港出現一波企業倒閉潮。港府今年提撥10.9億港元（約1.39億美元）振興觀光。五一連假第一天，就有18萬名內地遊客入境香港，但人潮並未帶來錢潮，觀光客昔日最愛的精品店人潮沒以前多，與知名景點形成強烈的對比。

中國經濟復甦的情況不如預期，因此出遊的時候，每一分錢都要花在刀口上。五一黃金周看出中國消費力大減。內地遊客表示，「如果是同樣價位的話，我可以在周邊可能是深圳啊，住得到更好的酒店更好的環境。」

人民幣對港幣的匯率，已經趨近於1：1，在香港買奢侈品沒有比較划算。年輕人，尤其是Z世代的小資族，循著網紅推薦路線漫遊香港，搭地鐵到維多利亞港、油麻地警署等免費景點拍照打卡，吃街邊小吃。兩個人一天下來，大約只要花港幣500元（約64美元）。

香港理工大學副教授梁堯忠稱，「當民眾使用可支配收入的時候，他們變得更加謹慎，旅遊不是非常必要的活動，這也是為什麼他們選擇花比較少的錢，在旅遊甚至其他奢侈品消費上。」

另外，港府雖然在五一期間出招吸內地客，但「吸到」人來，亦有大量港人離境。截至3日早上10時，港人在4月30日起的3日離境人次已達68萬，較內地入境旅客多了15萬人次。

截至3日晚9時的全日出入境人次顯示，再有約22.1萬港人離境。

資料顯示，去年五一長假由4月29日至5月3日期間，共有62.5萬內地遊客赴港，當局預計，今年五一訪港內地客人次可上升30%至80萬人次。

而今年五一假期由5月1日到5月5日，3日上午10時，再有5萬內地客入境。而至3日晚9時，入境香港的內地旅客有18.2萬人次。綜合過去數日，訪港內地人達55.5萬人次，較去年同期的45萬人次有所上升。

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