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内地男大學生備妥6物 「不走回頭路」100元人民幣窮遊香江

香港新聞組／香港4日電
香港物價高昂，内地男教用100元人民幣窮遊香港。（取材自小紅書）
香港物價高昂，内地男教用100元人民幣窮遊香港。（取材自小紅書）

香港物價高昂，最近內地社交平台小紅書有攻略教$100（人民幣，下同，約13.8美元）窮遊香港，不僅在一天可以去香港三大旅遊熱門地點，更有詳細路線教你「不走回頭路」，引起熱議。

香港01報導，近日有自稱內地男大學生在約兩個月之前在小紅書以「大學生只花100元的香港一日遊」為題，分享自己在香港一天用$100的旅遊攻略，「既然是100元就要有100元的窮遊過法」，在出發前，內地男表示要先準備六樣東西過關，包括三瓶礦泉水、10000mAh充電寶、手機上網卡、轉接插頭、支付寶乘車碼，並下載Google地圖，行程由中午12點到晚上9點結束。

行程開始由蓮塘口岸過關，第一個熱門地點先去旺角，在出關口後便乘坐79k巴士到粉嶺，花費￥6（港幣$6.6），時長大約30分鐘，內地男極詳細寫明「從出境大廳的大門出離開時立刻左轉走到頭，79k月台不在公車停車區，此時再左轉不到50公尺處有一地下通道，根據指示到達地面時即為79k月台，這是已知從深圳到粉嶺或上水最便宜的方式。」其後再由粉嶺乘坐地鐵東鐵線到旺角東站，時長大約30分鐘。

到達旺角後，步行到尖沙咀，時長大約1.5h小時，「3km的步行全看個人喜好，我選擇一路走走停停不刻意打卡」，內地男當天選擇了比較便宜的麥當勞「便宜又有熱量」，在步行期間也會看到佐敦的聖安德烈堂、尖沙咀著名的重慶大廈等。

之後便是由尖沙咀步行到星光大道，時長大約1小時，「K11 musea、海港城、廣東道都在附近，可自行預留時間探索，天氣好的時候可以看日光正盛時的維多利亞港」，而最後一站便是由星光大道到中環，時長花費約2小時，可以在尖沙咀渡輪乘坐到中環的天星小輪到中環七號碼頭。內地男更有詳細攻略教在中環不走回頭路，表示「中環核心區所有的過街天橋幾乎都融入在各大商場中，拿不準時就跟著人群走到室外再看地圖」。

到中環七號碼頭後搭乘天星小輪回到尖沙咀，便開始夜遊維港，花費1小時，「體驗5塊錢不到的夜遊維港」，下船後內地男表示可以自行選擇在星光大道或K11 musea再逛一逛，看看晚上有什麼不同之處。最後便由尖沙咀地鐵站搭乘地鐵到粉嶺，再轉乘79k巴士回到蓮塘口岸，全程花費￥92.3（約港幣$99.64），內地男表示最晚7點30分必須要離開，否則便要多花$20坐地鐵到羅湖口岸離開。

香港 地鐵站 星光大道

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