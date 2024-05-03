港人北上成風 近7成港企生意較疫前下跌 逾7成選擇「升級轉型」

香港中小型企業聯合會及騰龍青年商會近日發布今年最新「香港中小企營商狀況調查」指出，由於港人北上消費增加影響中小企生意額，其中有近七成反映生意額較疫情之前下降。(中通社)

時值內地五一小連假之際，外界也關注假期能否帶動低迷許久的香港 商業消費數據。不過，香港中小型企業聯合會及騰龍青年商會近日發布今年最新「香港中小企營商狀況調查」指出，由於受香港民眾北上消費影響，中小企業生意額走跌，其中有近七成反映生意額較疫情 之前下降，只有不足5%的企業表示生意額有所增長。

據港媒信報指出，上述調查顯示，調查在4月內訪問568間香港中小企業，涉及超過15個行業。調查結果發現，接近七成（69.9%）香港中小企業生意額相較疫情之前同期下跌，只有接近5%（4.4%）稱生意額有所成長。

其中，調查表示，有超過七成（71.8%）受訪企業認同香港民眾的消費力對公司的生意額有大影響。

另，調查還顯示，接近八成受訪的香港企業雇主（77.8%）表示不裁員 ，其中21.6%表示「保證不裁員不減薪」，35.9%表示「盡力不裁員不減薪」，不過仍有0.7%的企業主表示「很大機會裁員」。

面對疫後經濟轉型、港人北上消費、貿易爭端等種種經營困難，超過七成（75%）受訪雇主表示選擇「升級轉型」去應對，超過五成雇主會提高產品或服務價格，有35%受訪雇主選擇看準時機，趁機擴張業務。

證券時報指出，自去年7月以來，港人北上消費已成為新潮流。4月25日，美團發布的《港人北上消費數據簡報》顯示，2024年第1季香港用戶在內地使用美團與大眾點評進行的生活服務消費交易額環比增長135%，訂單量環比增長157.6%。廣州、深圳是2024年第1季港人北上消費最熱門城市。

另外，內地五一黃金周首日假期，香港各大旅遊區熱鬧非凡，人財兩旺。當天維多利亞港海上煙火匯演如期進行，為遊客帶來了新體驗。

香港截至1日下午4時，有數據表明約有13.9萬人次內地旅客入境。香港旅發局估計整個黃金周期間有80萬內地遊客訪港，按年增加30%。

根據內地旅遊平台攜程的最新數據，五一期間，香港躋身國際旅客最受歡迎旅遊目的地前三甲。香港的入境旅遊預訂量按年上升51%，香港迪士尼樂園、香港故宮文化博物館和香港摩天輪是最熱門的景點。