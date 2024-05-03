港首季GDP增長2.7% 遠超預期 港股八連升 近百企業赴港IPO

香港今年第1季本地生產總值（GDP）按年上升2.7%，遠優於市場預期。圖為尖沙咀商圈2日的觀光人潮。（中通社）

香港 政府2日公布首季經濟增長，與去年同期比上升2.7%，遠超過預期。經濟學者認為內需繼續是香港經濟增長的動力。同日香港稅務局公布上一稅務年度整體稅收，同比減少5%，稅務局說主因是印花稅及利得稅減少。

香港政府統計處公布，香港今年第一季本地生產總值（GDP） 按年上升2.7%，遠好過市場預期的增長0.8%，經季節性調整後按季比較，實質本地生產總值上升2.3%，亦好過市場預期的增長0.9%。

恒生銀行經濟研究部主管兼首席經濟師薛俊昇認為，今年首季香港經濟增長遠高於市場預期，反映復甦勢頭持續，即使去年首季比較基數較高，但私人消費開支及反映投資 的本地固定資本形成總額，仍然錄得溫和升幅，顯示內需繼續是香港經濟增長的動力。

但他認為，雖然香港經濟面對高利率、地緣政治局勢緊張及外圍環境不明朗等挑戰，相信近期香港資產價格市場氣氛好轉，以及勞工市場穩健，將有助消費信心進一步改善，而香港政府的支持措施亦有助旅遊業持續復甦，維持今年全年香港經濟增長預測2.8%不變。

香港新聞組／香港3日電

港股5月首交易日牛氣沖天，港股八連升，恒生指數2日意外飆漲2.5%，收18207.13點，來到八個月高點，並較今年1月低點上漲22%，進入技術性牛市。

國泰君安分析，北京在五一小長假前一天，宣布放鬆非核心區域的住房限購引發市場的關注，房地產 類股也出現久違的行情，而五一小長假的旅遊數據無疑會得到更多的關注。總體而言，投資者對於港股的信心有明顯的上升，而推升這一輪港股行情的，主要是南下資金，由於港股近期表現出色，一些海外資金也開始出現加碼。

另外，港股IPO市場有望反彈，據統計，今年以來在港交所遞交IPO申請的企業已有94家，其中盛禾生物、汽車街等五家已通過聆訊等待發行，還有74家待審「處理中」，15家等待進展。近期包括內地知名家電龍頭美的集團、吉利旗下網約車平台曹操出行都已向港交所遞表。

香港特首李家超近日公開提到，內地龍頭企業到香港上市，為香港IPO市場注入更多活力。港交所正在審批的上市申請近100家，已經在內地監管機構申請備案到港上市的也有幾十家。