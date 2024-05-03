我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

矽谷華人媽為電動車充電 帶孩離開1小時…車上被放髒話字條

川普：若認為不合法 可能不接受2024威州選舉結果

港首季GDP增長2.7% 遠超預期 港股八連升 近百企業赴港IPO

香港特派員李春／香港3日電
香港今年第1季本地生產總值（GDP）按年上升2.7%，遠優於市場預期。圖為尖沙咀商圈2日的觀光人潮。（中通社）
香港今年第1季本地生產總值（GDP）按年上升2.7%，遠優於市場預期。圖為尖沙咀商圈2日的觀光人潮。（中通社）

香港政府2日公布首季經濟增長，與去年同期比上升2.7%，遠超過預期。經濟學者認為內需繼續是香港經濟增長的動力。同日香港稅務局公布上一稅務年度整體稅收，同比減少5%，稅務局說主因是印花稅及利得稅減少。

香港政府統計處公布，香港今年第一季本地生產總值（GDP） 按年上升2.7%，遠好過市場預期的增長0.8%，經季節性調整後按季比較，實質本地生產總值上升2.3%，亦好過市場預期的增長0.9%。

恒生銀行經濟研究部主管兼首席經濟師薛俊昇認為，今年首季香港經濟增長遠高於市場預期，反映復甦勢頭持續，即使去年首季比較基數較高，但私人消費開支及反映投資的本地固定資本形成總額，仍然錄得溫和升幅，顯示內需繼續是香港經濟增長的動力。

但他認為，雖然香港經濟面對高利率、地緣政治局勢緊張及外圍環境不明朗等挑戰，相信近期香港資產價格市場氣氛好轉，以及勞工市場穩健，將有助消費信心進一步改善，而香港政府的支持措施亦有助旅遊業持續復甦，維持今年全年香港經濟增長預測2.8%不變。

香港新聞組／香港3日電

港股5月首交易日牛氣沖天，港股八連升，恒生指數2日意外飆漲2.5%，收18207.13點，來到八個月高點，並較今年1月低點上漲22%，進入技術性牛市。

國泰君安分析，北京在五一小長假前一天，宣布放鬆非核心區域的住房限購引發市場的關注，房地產類股也出現久違的行情，而五一小長假的旅遊數據無疑會得到更多的關注。總體而言，投資者對於港股的信心有明顯的上升，而推升這一輪港股行情的，主要是南下資金，由於港股近期表現出色，一些海外資金也開始出現加碼。

另外，港股IPO市場有望反彈，據統計，今年以來在港交所遞交IPO申請的企業已有94家，其中盛禾生物、汽車街等五家已通過聆訊等待發行，還有74家待審「處理中」，15家等待進展。近期包括內地知名家電龍頭美的集團、吉利旗下網約車平台曹操出行都已向港交所遞表。

香港特首李家超近日公開提到，內地龍頭企業到香港上市，為香港IPO市場注入更多活力。港交所正在審批的上市申請近100家，已經在內地監管機構申請備案到港上市的也有幾十家。

香港 投資 房地產

上一則

上海男每天划船50分鐘去上班 完成百日目標：享受自由

下一則

蘇州「辣條刺客」以克計價、85元1斤 網怒：宰一個吃一年

延伸閱讀

香港視帝驚傳離婚小15歲妻 模範夫妻分手收場

香港視帝驚傳離婚小15歲妻 模範夫妻分手收場
港人北上成風 近7成生意較疫前下跌

港人北上成風 近7成生意較疫前下跌
柯建銘批藍白沒收台灣民主 國會已經香港化　

柯建銘批藍白沒收台灣民主 國會已經香港化　
港人北上成風尚 香港近7成中小企生意不如疫前

港人北上成風尚 香港近7成中小企生意不如疫前

熱門新聞

廣東梅龍高速公路坍塌，目前已知導致24死30傷。（取材自央視新聞）

死亡人數激增 廣東梅州高速公路塌方已48人罹難

2024-05-02 04:26
蘭州新區一名工人巡查組裝完成的電動汽車。(新華社)

中國2025電動車過剩產能近2000萬輛 全球車商惶恐

2024-04-28 13:32
山西運城一輛問界M7 Plus發生追撞起火事故，造成3人身亡。（圖／取自網路媒體《汽車之家》）

門打不開？華為問界M7電動車碰撞起火致3死

2024-04-28 10:44
中國國家主席習近平與美國國務卿布林肯2024年4月同樣於北京人民大會堂福建廳會面、展開對話。（截取自美聯社YouTube）

習布二會位置與上次雷同 福建廳植物擺設暗藏訊息

2024-04-26 07:14
趙先生提供的視頻截圖。(取材自瀟湘晨報)

「東郊到家」按摩 女技師竟「摸下體」色誘男客人「加鐘」

2024-04-26 06:30
網紅中德夫妻朱莉與阿福宣布結束12年婚姻。（取材自微博）

結婚10年沒孩子是心結？中德網紅夫妻證實離婚

2024-05-02 10:30

超人氣

更多 >
I-95公路大車禍 紐約波士頓交通命脈中斷

I-95公路大車禍 紐約波士頓交通命脈中斷
郵輪旅行4個月 她靠什麼每月還有4萬元進帳？

郵輪旅行4個月 她靠什麼每月還有4萬元進帳？
新州男逼6歲兒高速跑步 面臨一級謀殺指控

新州男逼6歲兒高速跑步 面臨一級謀殺指控
亞裔居民飆增逾800倍 印裔、華裔正改變此美國小鎮文化

亞裔居民飆增逾800倍 印裔、華裔正改變此美國小鎮文化
死亡人數激增 廣東梅州高速公路塌方已48人罹難

死亡人數激增 廣東梅州高速公路塌方已48人罹難