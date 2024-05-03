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香港電影工作者總會招編劇學徒 月薪至少1.5萬港元

香港新聞組／香港3日電
香港示意圖。(圖：shutterstock) 劉玄寧
香港示意圖。(圖：shutterstock) 劉玄寧

香港電影創作人才出現斷層，香港電影工作者總會宣布， 推出「新晉編劇學徒計畫」，項目由香港政府出資成立的電影發展基金資助，創意香港全力支持，期望為新一代創作人才提供入行機會。

香港01報導，電影工作者總會會長古天樂表示：「業界對新晉編劇需求迫切，然而，目前編劇大多只能透過自薦或自由身形式與不同公司合作，未能長期與固定主創、製作團隊磨合，欠缺實戰經驗。 而每年各大專院校相關學系均輸出不少創作人才，但不少矢志於電影行業發展之畢業生或新晉創作人紛紛表示『入行無門』。希望『新晉編劇學徒計畫』能為業界提供資源，吸納、聘用這批充滿熱誠但缺乏機會的新一代。」

首屆計畫為期18個月，將批出最多5間本地電影製作公司之資助申請。每間公司需同時聘用兩名全職編劇學徒，共計最多10名編劇學徒。每個職位資助上限為全期32萬4000港元（約41.4萬美元），每名學徒月薪不少於1萬5000港元（約1919美元）。 學徒職位申請者必須是持有香港永久性居民身分證的人士，且畢業於相關大學或專上院校不超過五年。同時，申請者必須未曾在任何電影中擔任「編劇」或「聯合編劇」職位。這將確保計畫能夠真正培育出新的編劇人才。

電影製作公司申請單位將以公司身分與電影總會簽訂合約，以雇身份聘用學徒。該職位必須是公司新開設的職位，以確保編劇學徒能夠在真實的工作環境中學習和成長。

古天樂表示：「我們深信香港電影充滿生機，長遠寄望透過『新晉編劇學徒計畫』之成功，在當局支持下，以類近資助模式為業界爭取足夠資源，培育新一代主創及幕後人才。各崗位之本地電影從業員能有系統地持續發展、承傳，從而使本地電影業界有穩定而優質的產量，持續提升香港電影的創作水平及競爭力。」

香港

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