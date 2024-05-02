維港煙火10分鐘「有煙沒花」 遊客怨：感覺香港被炸了

香港維多利亞港上演五一海上煙火表演，表演以金色為主調，時長約10分鐘，由離岸130米的躉船發放，高低有序地發放至水面最高約100 米，交織成不同色彩斑爛的圖案。（中通社）

內地五一黃金周5天長假首日，香港 入境處數據顯示，全日香港約80.8萬人次出入境，入境人次逾46萬，其中18.1萬人次為內地入境客，比去年同日多。昨日也有19.5萬人次港人出境，稍高於內地入境人次。至於內地旅客昨晚觀賞海上煙火表演後評價兩極，有讚煙火很美很浪漫，但內地社交平台「小紅書 」有不少人留下負評，指規模不似預期。

明報報導，昨為五一黃金周首日，堅尼地城、尖沙咀及灣仔等內地旅客近日熱捧的香港景點都見人潮。傍晚6時前旅客已在尖東帝國中心對開海濱，持傘等候觀賞煙火。煙火表演最終在8時上演，持續10分鐘完結。

昨晚煙火上演後，「小紅書」的留言評價不一。記者隨機點算11個帖文，當中9個批評煙火效果及規模不足，多名網民提到煙火上演時造成的濃煙不散，「只有煙沒有花」、「感覺香港被炸了一樣，烏煙瘴氣」，看一分鐘便撤退。有網民則稱「煙火不在平常放的地方，結果很多人找不到」。有尖沙咀的餐廳經理表示入座率與平常周末相若，煙火「旺丁不旺財」。

港媒報導，有內地遊客及本地人都表示，未能見到「HK」字樣的煙火，略感可惜。只有站在尖沙咀中心對出的海濱公園、即煙火船正面位置，才有機會看到「HK」字樣。

來自廣東的大學生毛小姐赴港旅遊兩天，她認為維港煙火特別，不過她與友人不會在港留宿，因深圳酒店性價比更高，翌日會再赴港逛街。

來自廣州的陳小姐原定赴港觀看五月天演唱會，得知昨晚因舞台裝飾起火臨時取消，頓感失望，她已赴港六、七次，現時內地商品種類及價格比香港吸引，又形容不少香港服務員「脾氣暴躁」，「若不是有演唱會也不會再赴港」。

台灣樂團五月天1日在香港中環海濱舉辦演唱會，下午時分舞台上LED球體屏幕起火，主辦方宣布，因受暴雨影響導致部分舞台設施故障，將1日場次延至5月9日演出，到晚上8時，現場依然有大批歌迷聚集唱歌不願離去。（中通社）

另據香港01報導，台灣天團五月天由4月30日起，在中環海濱一連七晚舉行演唱會，不過首夜天公不作美，臨完場前因大雨而腰斬，1日再因舞台裝飾起火宣布取消。有員工稱改在9日舉行。來自西安的周先生受惠於剛擴大的自由行計畫，首次赴港看演唱會，乘坐四小時高鐵到深圳，並在1日早抵港。他表示心情難受，「天決定，人沒有辦法。」