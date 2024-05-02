港餐廳「書湘門第」 機器人炒菜達米其林標準

香港示意圖。(圖：shutterstock)

從經濟學角度看，新質生產力代表一種生產力的躍遷。香港 餐飲業近年經營面臨衝擊，如何提升自身競爭力，成為業界當下的重要課題。在燧氏科技董事長、香港大學化學系講座教授陳冠華看來，無人炒菜機器人在幫助餐廳降低經營成本的同時，穩定菜品的上佳口感，他表示全自動化餐飲完全可以做到米其林（港譯米芝蓮）的標準。

大公報報導，陳冠華本人就是資深的餐廳業主，創立湘菜品牌「書湘門第」已有12載春秋。談及初心，他笑稱是源於留學時的夢想。1986年，復旦大學本科畢業的陳冠華，通過中美聯合培養物理類研究生計畫（CUSPEA，李政道項目）前往加州 理工學院深造。海外求學期間，他熱中收看美劇《Cheers》（歡樂酒吧），也因此萌生「開間小店」的想法。

1996年，陳冠華加入香港大學化學系從事科研及教學工作，店主夢想也在美食之都生根發芽。他坦言之前嘗試過多種菜系的餐廳，最終在湘菜領域取得成功，自己也頗為意外，沒想到港人食辣這麼勁。

「創業就是一個快速試錯的過程。」「書湘門第」於2012年開業之後，連續11年登上「米其林指南香港澳門 區」推介餐廳名單。趁著生意火爆，陳冠華陸續在全港範圍設立分店，但在擴張過程中亦發現不少問題。

陳冠華分析稱，首先是菜品的一致性，需要保證各家分店的口味相同。其次，隨著後廚團隊規模的增長，管理工作也十分辛苦。其實所有問題均指向一個癥結──餐飲行業的人員流動性太大，特別是主廚的流失會對經營造成很大影響。「這也是為什麼，很多餐飲老闆本身就是廚師。」

事實上，全球的年輕人不願意從事餐飲服務業。數據顯示，美國市場的人員流失率是73%，中國市場也超過了30%。如今內地外賣小哥的平均年齡是25歲左右，餐廳廚師的平均年齡約為40歲，二者之間存在顯著的代際差。

據陳冠華回憶，從2016年開始，自己就考慮通過「機器代人」的方式應對挑戰，主要原因有兩點：自己與老婆經營餐廳多年，對這個行業有著很深的理解；結識到香港本地出色的機器人設計團隊，核心成員多是大疆無人機的早期員工。

強強聯手之下，陳冠華在2018年創立了「燧氏科技」，致力於研發革命性烹飪科技產品，目前公司旗下的炒菜機器人產品已經發展至第四代，機器全生命周期達到五年。