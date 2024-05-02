我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

男逼6歲兒高速跑步致死影片曝光 面臨一級謀殺指控

廣東梅大高速路坍塌 司機急攔後車、熱心路人摸黑救受困6人

香港文學獎停擺2年復辦 嚴禁令人厭惡的語言及行為

香港新聞組／香港2日電
香港「中文文學創作獎」今年復辦，規則除加入國安條款外，另新增參賽作品不得有影射或誹謗他人成分、暴力、色情、粗言穢語等比賽條款，引發熱議。（取材自港府新聞處）
香港「中文文學創作獎」今年復辦，規則除加入國安條款外，另新增參賽作品不得有影射或誹謗他人成分、暴力、色情、粗言穢語等比賽條款，引發熱議。（取材自港府新聞處）

香港康文署轄下公共圖書館舉辦、有45年歷史的「中文文學創作獎」（文學獎），因內部檢討停擺兩年多後今年復辦。文學獎規則除加入國安條款外，更新增比賽條款，規定參賽作品不得有影射或誹謗他人成分、暴力、色情、粗言穢語、不雅，及「任何令人厭惡的語言及行為」。

明報報導，有文學界人士質疑，何謂厭惡難有標準，而影射等手法見諸《圍城》等經典，憂新賽規排除部分作品；有議員呼籲當局解釋規定，認為理解賽規責任不應在參賽者。

據報導，曾多次獲另一獎項「中文文學雙年獎」的作家黃碧雲聽到新增條款時失笑，形容日後參賽作品「只能非常古雅」，按此準則自己的作品不能排除會遭取消資格。她表示，不認為這些條款可限制到創作，又指作品「能否獲認同，不是一個獎可以決定」，反而若創作者看著條款來創作，「不認為是合格的創作者」。

報導稱，對於復辦的文學獎加入新規則，康文署回覆查詢時，未正面回應如何界定「影射」及「令人厭惡」、作品能否談性愛或同性戀等，也未就是否由評審或康文署判斷作品合乎資格作回應。署方說，一直確保其舉辦的活動必須符合香港法例，若有合理理由認為作品內容屬淫褻或不雅、牴觸或違反香港法律，或不利國家安全，可取消參賽或得獎資格。

報導說，2021年文學雙年獎新詩組評審團評定得獎作品，當中被指與雨傘運動及諾貝爾和平獎得主劉曉波有關，該組獎項事隔一年公布從缺。康文署其後檢討兩文學作品獎，2022年至2023年間未再舉辦。

報導指，曾任文學創作獎評審的詩人吳美筠批評，新規定等同將不少作品類型「泯滅在外」，因為作品文學水平的高低，並非是有沒有粗口或不雅內容，而是作者駕馭題材的能力，「諾貝爾文學獎就不會在這些層次上糾纏」。

據報導，曾任校長的議員鄧飛說，主辦機構有權調整主題或方向，相信評審會判斷，不認為有收窄創作空間。雖然影射諷刺見於文學作品，他說仍要視乎影射諷刺什麼，「是否必然以此衡量文學性，這個有討論空間」。

香港 諾貝爾 圖書館

上一則

低花費、高治癒 不再擠熱門景點 「文旅下沉」激活小城旅遊熱

下一則

青藏鐵路通車40年載逾1.1億人次 覆蓋北上廣渝等27個省會城市

延伸閱讀

文學明星奧斯特病逝 曾自豪參與1968年學運 成名作「紐約三部曲」

文學明星奧斯特病逝 曾自豪參與1968年學運 成名作「紐約三部曲」
香港頂流偶像25歲生日 粉絲請全港免費搭電車

香港頂流偶像25歲生日 粉絲請全港免費搭電車
五月天香港演唱會舞台道具起火 演出緊急延期

五月天香港演唱會舞台道具起火 演出緊急延期
中客沒來、當地人不挺 香港「死氣沉沉」滿街招租

中客沒來、當地人不挺 香港「死氣沉沉」滿街招租

熱門新聞

蘭州新區一名工人巡查組裝完成的電動汽車。(新華社)

中國2025電動車過剩產能近2000萬輛 全球車商惶恐

2024-04-28 13:32
山西運城一輛問界M7 Plus發生追撞起火事故，造成3人身亡。（圖／取自網路媒體《汽車之家》）

門打不開？華為問界M7電動車碰撞起火致3死

2024-04-28 10:44
廣東梅龍高速公路坍塌，目前已知導致24死30傷。（取材自央視新聞）

中國五一長假傳憾事 廣東梅龍高速凌晨路陷 增至36人死亡

2024-05-01 22:55
中國國家主席習近平與美國國務卿布林肯2024年4月同樣於北京人民大會堂福建廳會面、展開對話。（截取自美聯社YouTube）

習布二會位置與上次雷同 福建廳植物擺設暗藏訊息

2024-04-26 07:14
趙先生提供的視頻截圖。(取材自瀟湘晨報)

「東郊到家」按摩 女技師竟「摸下體」色誘男客人「加鐘」

2024-04-26 06:30
中國海軍第一艘平甲板、具備三條電磁彈射器的大型航空母艦「福建號」。（取自微博）

傳中國航艦福建號即將海試 專家稱為期不遠

2024-04-28 14:34

超人氣

更多 >
華女辭高盛37萬工作 10年照顧罹癌母親 獲意外幸福

華女辭高盛37萬工作 10年照顧罹癌母親 獲意外幸福
中國五一長假傳憾事 廣東梅龍高速凌晨路陷 增至36人死亡

中國五一長假傳憾事 廣東梅龍高速凌晨路陷 增至36人死亡
61歲周星馳疑遺囑曝光 傳娛圈兩女繼承部分財產

61歲周星馳疑遺囑曝光 傳娛圈兩女繼承部分財產
UCLA挺巴抗議爆發衝突 雙方持棍棒放爆竹上演全武行

UCLA挺巴抗議爆發衝突 雙方持棍棒放爆竹上演全武行
澳洲牧羊犬撿球故意跑輸黃金獵犬 內情滿滿洋蔥

澳洲牧羊犬撿球故意跑輸黃金獵犬 內情滿滿洋蔥