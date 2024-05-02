香港文學獎停擺2年復辦 嚴禁令人厭惡的語言及行為

香港「中文文學創作獎」今年復辦，規則除加入國安條款外，另新增參賽作品不得有影射或誹謗他人成分、暴力、色情、粗言穢語等比賽條款，引發熱議。（取材自港府新聞處）

香港 康文署轄下公共圖書館 舉辦、有45年歷史的「中文文學創作獎」（文學獎），因內部檢討停擺兩年多後今年復辦。文學獎規則除加入國安條款外，更新增比賽條款，規定參賽作品不得有影射或誹謗他人成分、暴力、色情、粗言穢語、不雅，及「任何令人厭惡的語言及行為」。

明報報導，有文學界人士質疑，何謂厭惡難有標準，而影射等手法見諸《圍城》等經典，憂新賽規排除部分作品；有議員呼籲當局解釋規定，認為理解賽規責任不應在參賽者。

據報導，曾多次獲另一獎項「中文文學雙年獎」的作家黃碧雲聽到新增條款時失笑，形容日後參賽作品「只能非常古雅」，按此準則自己的作品不能排除會遭取消資格。她表示，不認為這些條款可限制到創作，又指作品「能否獲認同，不是一個獎可以決定」，反而若創作者看著條款來創作，「不認為是合格的創作者」。

報導稱，對於復辦的文學獎加入新規則，康文署回覆查詢時，未正面回應如何界定「影射」及「令人厭惡」、作品能否談性愛或同性戀等，也未就是否由評審或康文署判斷作品合乎資格作回應。署方說，一直確保其舉辦的活動必須符合香港法例，若有合理理由認為作品內容屬淫褻或不雅、牴觸或違反香港法律，或不利國家安全，可取消參賽或得獎資格。

報導說，2021年文學雙年獎新詩組評審團評定得獎作品，當中被指與雨傘運動及諾貝爾 和平獎得主劉曉波有關，該組獎項事隔一年公布從缺。康文署其後檢討兩文學作品獎，2022年至2023年間未再舉辦。

報導指，曾任文學創作獎評審的詩人吳美筠批評，新規定等同將不少作品類型「泯滅在外」，因為作品文學水平的高低，並非是有沒有粗口或不雅內容，而是作者駕馭題材的能力，「諾貝爾文學獎就不會在這些層次上糾纏」。

據報導，曾任校長的議員鄧飛說，主辦機構有權調整主題或方向，相信評審會判斷，不認為有收窄創作空間。雖然影射諷刺見於文學作品，他說仍要視乎影射諷刺什麼，「是否必然以此衡量文學性，這個有討論空間」。