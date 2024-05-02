我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

男逼6歲兒高速跑步致死影片曝光 面臨一級謀殺指控

廣東梅大高速路坍塌 司機急攔後車、熱心路人摸黑救受困6人

黃雨襲港 國泰降落失敗空中盤旋2小時 有乘客寫好遺書

香港新聞組／香港2日電
國泰航班CX341因遇暴雨試降兩次失敗，以較崎嶇路線在空中盤旋約兩小時才改降深圳寶安機場。（flightradar截圖）
國泰航班CX341因遇暴雨試降兩次失敗，以較崎嶇路線在空中盤旋約兩小時才改降深圳寶安機場。（flightradar截圖）

連日暴雨香港天文台4月30日晚發出黃色暴雨警告信號，當時最少有10班航班未能正常降落，須在香港上空盤旋或轉飛其他機場。其中由上海往香港的國泰CX341航班連續兩次降落失敗，其中一次更在離地只有500呎（約152米）時選擇復飛，並於短短兩分鐘內急升至4300呎，最終以較崎嶇路線盤旋近兩小時後改飛深圳。有乘客寫好遺書稱「感覺逝世了一回」。

香港01報導，多名內地乘客在社交平台「小紅書」分享空中驚魂，有人指當時顛簸非常，「屁股離開座位起碼三四次」，機上小朋友狂哭、嘔吐聲此起彼伏、物品散落一地，甚至「空姐都哭了」，形容機上乘客都是生死之交；期間「屁股離開座位了起碼三四次，包裡的東全都飛出來」，指失重感太可怕，機艙盡是嘔吐的味道，未能降落急升時「真的感覺要交代了」，而機長也指自己有點太自信。

另一名乘客甚至指已在手機寫好遺書，形容「離死亡最近的一次」，形容比過山車更嚇人，所有人都尖叫，「感覺逝世了一回」，甚至抵港後有救護員上機急救。

國泰航空1日受暴雨影響，試降失敗急升千米，而後在空中盤旋兩小時，乘客嚇到尖叫狂嘔...
國泰航空1日受暴雨影響，試降失敗急升千米，而後在空中盤旋兩小時，乘客嚇到尖叫狂嘔，受飛機顛簸，物品散落一地。（取材自小紅書）

有乘客則稱已被「嚇得不敢再坐飛機」，形容長時間在失重狀態，「不是安全帶我肯定會被甩到不知道哪裡、嚇到喊媽媽」，更稱已連夜取消返程航班，會改坐高鐵回上海。

翻查航空追蹤網站flightradar紀錄，該國泰航班1昨晚7時多靠近香港機場，並準備降落，下降至離地500呎時，選擇復飛並急促上升，兩分鐘內已升至4300呎高空，六分鐘內更攀升至離地7100呎。復飛後，在赤鱲角北面及屯門上空環繞一圈，之後往香港東南偏南方向飛行，飛越南丫島，於珠海北尖島以南海域上空，盤旋約3個圈，才沿香港西面路線，飛越港珠澳大橋，返回機場準備嘗試第二次降落。

CX341航班第二次在香港機場北跑道嘗試降落，今次尚未靠近機場，在港珠澳大橋對出海面、離地1500呎時已選擇再次復飛，飛過機場直達掃管笏上空轉彎，一路南飛到珠海大萬山島，圍繞萬山列島兜一個圈，再北上珠海市，最終因無油，飛抵深圳寶安機場順利降落，前後在空中盤旋接近兩小時。航班最終凌晨再起飛回港。

國泰航空回覆查詢指，受惡劣及不穩定天氣影響，國泰航空有9班客機需分別轉飛深圳、澳門及高雄。所有受影響顧客現時均已安全返抵香港。

香港 暴雨 澳門

上一則

墨西哥544商品加關稅 劍指中國、向美國輸誠

下一則

英防諜 1年內全數移除中製監控設備

延伸閱讀

香港頂流偶像25歲生日 粉絲請全港免費搭電車

香港頂流偶像25歲生日 粉絲請全港免費搭電車
聖荷西機場被可愛小雞佔領

聖荷西機場被可愛小雞佔領
五月天香港演唱會舞台道具起火 演出緊急延期

五月天香港演唱會舞台道具起火 演出緊急延期
中客沒來、當地人不挺 香港「死氣沉沉」滿街招租

中客沒來、當地人不挺 香港「死氣沉沉」滿街招租

熱門新聞

蘭州新區一名工人巡查組裝完成的電動汽車。(新華社)

中國2025電動車過剩產能近2000萬輛 全球車商惶恐

2024-04-28 13:32
山西運城一輛問界M7 Plus發生追撞起火事故，造成3人身亡。（圖／取自網路媒體《汽車之家》）

門打不開？華為問界M7電動車碰撞起火致3死

2024-04-28 10:44
廣東梅龍高速公路坍塌，目前已知導致24死30傷。（取材自央視新聞）

中國五一長假傳憾事 廣東梅龍高速凌晨路陷 增至36人死亡

2024-05-01 22:55
中國國家主席習近平與美國國務卿布林肯2024年4月同樣於北京人民大會堂福建廳會面、展開對話。（截取自美聯社YouTube）

習布二會位置與上次雷同 福建廳植物擺設暗藏訊息

2024-04-26 07:14
趙先生提供的視頻截圖。(取材自瀟湘晨報)

「東郊到家」按摩 女技師竟「摸下體」色誘男客人「加鐘」

2024-04-26 06:30
中國海軍第一艘平甲板、具備三條電磁彈射器的大型航空母艦「福建號」。（取自微博）

傳中國航艦福建號即將海試 專家稱為期不遠

2024-04-28 14:34

超人氣

更多 >
華女辭高盛37萬工作 10年照顧罹癌母親 獲意外幸福

華女辭高盛37萬工作 10年照顧罹癌母親 獲意外幸福
中國五一長假傳憾事 廣東梅龍高速凌晨路陷 增至36人死亡

中國五一長假傳憾事 廣東梅龍高速凌晨路陷 增至36人死亡
工程師文化衝突…台積電台灣那套 美國為何行不通

工程師文化衝突…台積電台灣那套 美國為何行不通
61歲周星馳疑遺囑曝光 傳娛圈兩女繼承部分財產

61歲周星馳疑遺囑曝光 傳娛圈兩女繼承部分財產
UCLA挺巴抗議爆發衝突 雙方持棍棒放爆竹上演全武行

UCLA挺巴抗議爆發衝突 雙方持棍棒放爆竹上演全武行