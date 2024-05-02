黃雨襲港 國泰降落失敗空中盤旋2小時 有乘客寫好遺書

國泰航班CX341因遇暴雨試降兩次失敗，以較崎嶇路線在空中盤旋約兩小時才改降深圳寶安機場。（flightradar截圖）

連日暴雨 ，香港 天文台4月30日晚發出黃色暴雨警告信號，當時最少有10班航班未能正常降落，須在香港上空盤旋或轉飛其他機場。其中由上海往香港的國泰CX341航班連續兩次降落失敗，其中一次更在離地只有500呎（約152米）時選擇復飛，並於短短兩分鐘內急升至4300呎，最終以較崎嶇路線盤旋近兩小時後改飛深圳。有乘客寫好遺書稱「感覺逝世了一回」。

香港01報導，多名內地乘客在社交平台「小紅書」分享空中驚魂，有人指當時顛簸非常，「屁股離開座位起碼三四次」，機上小朋友狂哭、嘔吐聲此起彼伏、物品散落一地，甚至「空姐都哭了」，形容機上乘客都是生死之交；期間「屁股離開座位了起碼三四次，包裡的東全都飛出來」，指失重感太可怕，機艙盡是嘔吐的味道，未能降落急升時「真的感覺要交代了」，而機長也指自己有點太自信。

另一名乘客甚至指已在手機寫好遺書，形容「離死亡最近的一次」，形容比過山車更嚇人，所有人都尖叫，「感覺逝世了一回」，甚至抵港後有救護員上機急救。

國泰航空1日受暴雨影響，試降失敗急升千米，而後在空中盤旋兩小時，乘客嚇到尖叫狂嘔，受飛機顛簸，物品散落一地。（取材自小紅書）

有乘客則稱已被「嚇得不敢再坐飛機」，形容長時間在失重狀態，「不是安全帶我肯定會被甩到不知道哪裡、嚇到喊媽媽」，更稱已連夜取消返程航班，會改坐高鐵回上海。

翻查航空追蹤網站flightradar紀錄，該國泰航班1昨晚7時多靠近香港機場，並準備降落，下降至離地500呎時，選擇復飛並急促上升，兩分鐘內已升至4300呎高空，六分鐘內更攀升至離地7100呎。復飛後，在赤鱲角北面及屯門上空環繞一圈，之後往香港東南偏南方向飛行，飛越南丫島，於珠海北尖島以南海域上空，盤旋約3個圈，才沿香港西面路線，飛越港珠澳大橋，返回機場準備嘗試第二次降落。

CX341航班第二次在香港機場北跑道嘗試降落，今次尚未靠近機場，在港珠澳大橋對出海面、離地1500呎時已選擇再次復飛，飛過機場直達掃管笏上空轉彎，一路南飛到珠海大萬山島，圍繞萬山列島兜一個圈，再北上珠海市，最終因無油，飛抵深圳寶安機場順利降落，前後在空中盤旋接近兩小時。航班最終凌晨再起飛回港。

國泰航空回覆查詢指，受惡劣及不穩定天氣影響，國泰航空有9班客機需分別轉飛深圳、澳門 及高雄。所有受影響顧客現時均已安全返抵香港。