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五一黃金周 五月天維港吸客 內地粉絲連買3天門票

香港新聞組／香港1日電
五月天4月30日晚在香港中環海濱活動空間，展開一連7場的「回到那一天」25周年巡演，雖受暴雨攪局，但他們和粉絲相聚的熱情依舊高漲。（圖：相信音樂提供）
五月天4月30日晚在香港中環海濱活動空間，展開一連7場的「回到那一天」25周年巡演，雖受暴雨攪局，但他們和粉絲相聚的熱情依舊高漲。（圖：相信音樂提供）

五一黃金周今日展開，但大批內地旅客昨日已迫不及待赴港，聚集中環海濱活動空間欣賞台灣樂團五月天首場演唱會。逾萬歌迷在場外、場內揮動熒光棒跟唱偶像首本名曲，歡呼聲此起彼落，有瘋狂內地粉絲更豪擲6000元（港幣，下同，約766.8美元）買三天門票，連同食宿，此行花費逾萬元，「如果沒有演唱會，我可能只赴港一兩天。」

五月天4月30日晚在香港中環海濱活動空間，展開一連7場的「回到那一天」25周年巡...
五月天4月30日晚在香港中環海濱活動空間，展開一連7場的「回到那一天」25周年巡演，雖受暴雨攪局，但他們和粉絲相聚的熱情依舊高漲。圖為阿信淋著大雨，敬業演出不受影響。（圖：相信音樂提供）

綜合大公報、文匯報報導，旅遊業議會預料有80萬內地客訪港，截至昨晚9時，近9.8萬人次內地客入境香港。昨日在尖沙咀旺區遊人如鯽，名店外出現人龍。有深圳旅客豪言，今次專程赴港購買奢侈品，消費不設上限。來自內蒙古的旅客谷小姐會在港玩兩天，預計消費3000多元，她大讚在香港「美食特別多，交通很方便，本地市民很熱情地向我們介紹景點」。

有不少內地旅客在4月30日五一假期前，乘坐高鐵抵達香港西九龍站。（中新社）
有不少內地旅客在4月30日五一假期前，乘坐高鐵抵達香港西九龍站。（中新社）

五月天昨起於中環海濱舉行七場演唱會，有廣西遠道赴港旅客只搶到今天的門票，卻專程提早昨日赴港在演唱會外露天空地「偷聽」歌聲，不少歌迷亦一同跟唱，「場外氛圍都好熱烈，還有維港風景。」

五月天4月30日晚在香港中環海濱活動空間，展開一連7場的「回到那一天」25周年巡...
五月天4月30日晚在香港中環海濱活動空間，展開一連7場的「回到那一天」25周年巡演，雖受暴雨攪局，但他們和粉絲相聚的熱情依舊高漲。（圖：相信音樂提供）

來自廣州的旅客林小姐與朋友同樣是五月天的忠實粉絲，「我一連買了三天的演唱會門票，每張票價接近2000元，因為太喜歡了，覺得多少次都聽不夠！」她說，除了看演唱會之外，「想去品嘗一下香港的美食，還有一些有代表性的景點打卡。」她又指酒店住宿費用尚可接受，「因為我們提早一周就訂好酒店，當時價格還比較合理，四、五百元一晚。」

來自北京的周小姐說：「香港演唱會水準、氛圍比較好，距離比較近。」她表示將會留港4天，除了看演唱會，還會去海洋公園遊玩。

五月天演唱會昨晚10時因天雨關係提前結束，萬名歌迷同時離場，主辦方開場前已擺設交通指示牌，散場時，現場聚集大批通往港珠澳大橋、羅湖、皇崗口岸的跨境直通巴士，港鐵亦加開班次，延長金鐘至羅湖尾班車，秩序大致良好。

「甲辰龍年中華戰舞英歌情」活動4月29日在尖沙咀舉行，大批市民及遊客欣賞潮汕地區...
「甲辰龍年中華戰舞英歌情」活動4月29日在尖沙咀舉行，大批市民及遊客欣賞潮汕地區傳統正宗普寧泥溝英歌舞表演。 （中新社）

此外，廟街夜市是不少遊客必去之選。油麻地廟街販商商會主席陳錦榮表示，全部32個檔戶在五一黃金周期間不休息，預料只要天公作美不持續下大雨，人潮及生意額增加三至四成。

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