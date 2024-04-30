日內瓦國際發明展 香港理工大學奪45獎冠全港

香港示意圖。(圖：shutterstock)

發展創科是全球大勢所趨，為此香港 社會及各大學都積極鼓勵創新發明及成果轉化。在近日舉行的第49屆日內瓦國際發明展中，香港獲頒破紀錄的超過350個獎項，並以香港理工大學勇奪其中45獎為全港院校之最。

文匯報報導，該校多個得獎項目均涉及眼科學和視覺研究，凸顯相關領域的科研突破，其中的「AR智能助視器（ObstAR）」，便研發出一款結合人工智計算的擴增實境（AR）工具，因應視障人士的視野缺陷增補出相關的視覺影像，從而提供獨立導航，希望能減少視障者對導盲犬、手杖的依賴，以科技賦能平等。

香港理工大學於今屆日內瓦發明展共有7個項目奪得特別獎及評審團嘉許金獎，校方29日舉行發布會介紹相關內容，包括多個眼科學和視覺得獎發明，分別以最新科技設備，支援視障人士及眼疾早期偵測。

由理大眼科視光學院副學院主任及教授、眼視覺研究中心副總監張銘恩及團隊研發的「AR智能助視器」，是其中一個獲評審團嘉許金獎的發明。張銘恩介紹，現今視障人士數目正急劇增加，而視障者可能因為衰老、眼疾或者事故導致不同程度的視力喪失，而常見的視力喪失包括如中心視野缺陷、周邊視野缺陷、白內障或視覺模糊等。為此團隊研發出創新的特製AR眼鏡，藉AI 計算並增補出影像，以擴增實境為視障者「彌補」視力。

另外，在發明展獲得沙特阿拉伯代表團特別獎及金獎的「全球首個便攜式高清角膜地形圖儀K-Shape」項目，由理大眼科視光學院主任及教授、眼視覺研究中心副總監紀家樹發明，其體積體重較傳統儀器輕便90%，起始成本更僅有一半，小至4歲幼童亦適用。現時K-Shape亦已由理大初創企業香港和光科技及深圳威爾視科技成功商品化，預計在今年底前通過中國NMPA醫療器械註冊，並在2025年初推出市場。