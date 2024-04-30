調查：港3400人拾荒 7成從事逾3年 團體籲正名化

香港示意圖。(圖：shutterstock) 劉玄寧

「2023全港拾荒者研究調查報告」29日公布，推算全港拾荒者最多約有3400多人，每天處理逾138公噸回收品，調查報告指對社會及環境有貢獻的拾荒者遇上不少困難，收入更不成正比，「拾荒者福祉關注組」團體促請港府 肯定及幫助拾荒者工作、建立友善對待拾荒者的社區、加強外展支援及提供再就業 及晚年規畫服務等。

明報報導，香港 拾荒者福祉關注組去年11月18日至24日於全港18區共84間回收鋪及11輛回收街車訪問701名拾荒者，按拾荒者的工作時數、日數、回收點數量等數據，推算出全港拾荒者人數介乎2791至3456人，每天回收量介乎138.17噸至159.25噸。調查結果顯示，拾荒3年或以上之人數比率，由2018年同類調查的62.8%，上升至去年的70.5%；每周工作中位數由5天增至7天，每日平均時數5.27小時；每日買賣次數平均為2.64次，每次收入平均約36元。

據報導，71歲的秋姐拾荒20載，每天朝七晚八拾紙皮賺取微薄收入，嘆拾荒不易，曾被陌生人搶走紙皮，用以謀生的手推車，更在28日她去洗手間短短幾分鐘間，被房署職員沒收，需繳交500元（港幣，下同，約63.8美元）贖回。她說每日收入約100元，扣除生活開支後已所餘無幾，暫時未能贖回。

報導稱，65歲玲姐曾任職清潔工人，因糖尿上眼失業後以拾荒維生，但過程並不容易。她透露，曾到綠在區區回收發泡膠，被指「占地方」而拒收；又曾被食環署充公紙皮驅趕。玲姐表示，拾紙皮的收入不高，只有中秋節等日子才會有多一點紙皮，能賣到50元左右。

報導說，港府擬於8月實施垃圾徵費，關注組指出，許多拾荒者現時同時幫商鋪棄置不能回收的垃圾，日後是否要自行購買指定袋，相關費用由誰負責仍是未知數，令拾荒者憂慮。

報導指出，關注組估計，隨著生活開支及基層長者人數增加，愈來愈多人投身拾荒工作，幫補基本生計，建議港府以登記形式將拾荒者「正名化」、設立關注前線回收工作者的工作小組、放寬阻街執法指引，以及推動回收友善社區，如在街市規畫手推車停泊空間，並提供就業及晚年規畫服務及加強外展支援。