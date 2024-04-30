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非華裔受歧視在港就業難 粵語不通被扣福利

香港新聞組／香港30日電
香港示意圖。(圖：shutterstock)
香港示意圖。(圖：shutterstock)

在香港生活多年的兩名巴基斯坦族裔表示非華裔因語言不通，在香港找工作不易，應聘時不少機構規定要懂流利廣東話，部分更需懂簡單讀、寫中文。他們認為懂中文只是首要門檻，就算中文語言能力與本地人水平相同，部分雇主亦會優先聘請本地人。由於部分少數族裔對勞工法例一竅不通，簽約時很容易被扣減福利，盼港府多作宣傳。

香港01報導，莫先生（Isaac）是在港第二代的巴基斯坦族裔人士，曾在勞工處擔任就業大使。他表示一直接觸其他非華裔人士，部分非華裔不知道有勞工處，更不知道如何找工作。他續稱，非華裔找工作面對多重困難，首先部分非華裔就算在港居住多年，因為長期接觸其他非華裔族群，故亦不會以廣東話溝通；其次，非華裔不熟悉本地勞工法例，導致經常簽福利、保障均較少的臨時合約，甚至工傷都不知道可以索取賠償，導致出現受騙、勞資糾紛等情況。

現年28歲的Isaac在勞工處任就業大使後，先後到社署擔任翻譯，以及在社區中心負責少數族裔的就業工作，現時為保安公司的經理。一路走來，他認為非華裔在就業競爭上，不單止顯得較為劣勢，部分更出現被歧視的情況，例如管理層對本地人犯錯會比較容忍、僅作出警告，惟對於非華裔就會較嚴苛，甚至會直接解雇員工。

勞聯主席、立法會議員林振昇稱，「歧視條例」執法上有困難，皆因實在難以舉證，雇主亦不會稱因為種族原因而解雇員工。

「施政報告」提出恆常推行「多元種族就業計畫」，每年為400名少數族裔人士提供「一站式」就業支援，及延長「少數族裔社區大使」試驗計畫3年至2026年，聘請46名少數族裔人士或指定人士，在非政府機構及社署福利服務單位，為少數族裔人士提供支援。林振昇認為聘請名額太少，亦應該讓「少數族裔社區大使」與雇主之間做好溝通及協調，令更多少數族裔得以就業。

華裔 就業 勞工

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