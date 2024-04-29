香港首季經濟增長 財爺：在預測區間內

香港示意圖。(圖：shutterstock)

港府 將於本周公布首季生產總值（GDP）預估數字，財政司司長陳茂波28日在網誌指出，估計GDP增長會在全年經濟增長預測區間之內（即是2.5%至3.5%內），反映香港 經濟連續第五個季度呈溫和增長，港府在努力開拓新的經濟增長點外，也要不斷鞏固傳統經濟環節。

綜合文匯報等港媒報導，陳茂波指， 香港過去一周股市，科技股表現改善，利好港股一周連升五天，恒生指數累計升8.8%，是13年來表現最好的一周，市場憧憬創科和人工智能業務潛藏的新機遇與業務增量，觸發資金入市，帶動積極氣氛。

陳茂波表示，5月1日開始將是內地五一黃金周假期，預計其間將有逾80萬內地旅客訪港，五一當天尖東海旁舉行煙火表演，未來數月多場盛事活動陸續有來，包括世界文化節、長洲舉行的包山嘉年華，以至5月底的世界頂級葡萄酒和烈酒盛會Vinexpo Asia，「我們將繼續全力籌辦不同主題的盛事活動，營造更多具吸引力的新體驗，以創造更多銷售和消費的場景、時點和亮點，吸引更多市民、商務及觀光 旅客在港消費，開心燃亮香港經濟。」

他並指出，在努力開拓新的經濟增長點上，近年香港大力發展創科，推動本地大學、科研機構和創科平台間的科研合作，除有相關政策支持，還投入大量資源，加強鼓勵成果轉化。從引進龍頭科企到培育本地初創；由推動「新型工業化」到助力傳統產業數字化轉型，都已看到初步成果，「我們正聚焦加速上述發展，讓創新驅動的新產品、新服務，成為增強經濟動能、點亮資本市場的新牽引。」

另外，香港的初創企業數目去年已超過4200家，較4年前增逾三成，當中約四分之一創辦人來自境外。過去一年，香港亦成功引進近50家重點創科企業落戶或擴展在港業務，最近河套的港深創科園亦跟約60家合作夥伴簽訂合作備忘錄，標誌園區不久將踏入營運階段的重要里程碑。