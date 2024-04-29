內地平價團127美元遊港澳3天 8成行程被迫購物

香港示意圖。(圖：shutterstock)

內地五一勞動節 假期將至，不少內地旅客以個人遊形式訪港度假，部分則參加入境團到港，但可能誤報一些低價購物團，有旅客直言報了1000元（港幣，下同，約127.7美元）平價團，結果八成行程也被帶往購物點；香港 特區旅遊業監管局則在黃金周臨近之際，採取連串行動及措施加強管理內地入境旅行團的運作。

香港旅發局預料五一黃金周將有80萬名旅客抵港，較去年高三成；據香港01報導，在網上訂房平台搜尋價格，發現大部分酒店並未爆滿，也未出現天價房間，貴價酒店中，暫時以香港四季酒店最高，收6160元一晚。至於中價酒店則收約1000元一晚，而賓館則最受歡迎，多間均顯示只剩下少量房間，無窗房索價800元一樣「搶手」。

據了解，過往不少內地旅客嫌香港酒店太貴，晚上寧願返深圳過夜，翌日再赴港。部分酒店集團同時在香港及深圳開設酒店，對比兩地房價 後，竟發現深圳文華東方酒店比香港貴4%，不過深圳香格里拉酒店及四季酒店，則分別比香港便宜79%及77%。

文匯報報導，不少旅客在五一假期前提早赴港，當中部分是旅行團團客。其中報了港澳三日遊的劉小姐表示，她為免遇上黃金周旅遊人潮，選擇提前赴港遊玩，但因貪1000元團費便宜而報團，結果購物安排時間太多，真正遊玩的景點只預留半個小時。

她表示報團時，旅行社表明僅有少數的購物點，但實則整個行程有80%時間均被帶往多個購物點，「大概被帶去了四個購物點，每次都要待兩個小時，沒待夠時間不讓出去。」

旅監局28日再聯同海關巡查入境旅行團註冊商店。有旅遊業界人士希望香港有清晰的投訴渠道資訊提供給旅客。

此外，自去年香港與內地恢復全面通關後，屢次出現內地團逼爆土瓜灣用膳的問題，不過通關一年多後，下周迎來疫後第二個內地五一黃金周長假期，來土瓜灣食團餐及購物的內地團大排長龍光景不再，團餐食肆門可羅雀。

香港01報導，以往在團餐食肆附近經營的商店購物點，現在亦大受影響，其中在「珍饌館」隔壁原為一間約半年前新開張的藥妝店，鋪頂招牌寫著免稅作招徠，如今已拉閘結業，並貼出招租廣告。