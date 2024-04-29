內地赴港澳人才簽注鬆綁 議員：助吸高材生料申請倍增

香港示意圖。(圖：shutterstock) 劉玄寧

對於國家移民 管理局宣布優化內地居民往來港澳簽註的多項安排，香港 總商會及廠商會均歡迎有關政策，認為有助內地與香港經濟活動交流。有立法會議員表示，新政策將有助內地與香港人員學術交流，並預期赴港人才簽注申請數字將會倍增。勞工 及福利局局長孫玉菡則表示，愈多人才流動來香港，對香港的幫助愈大。

明報報導，廠商會會長盧金榮歡迎有關政策，他稱新政策便利內地人員往來香港，申請亦更便捷，有助促進經濟交流。就赴港商務簽注停留期倍增，盧認為簽注持有人有更多時間留港傾談及作商務活動，更靈活安排時間，「（原本）7日都不是很長，來開幾個會就（要花）一個星期」。總商會總裁楊偉添說，任何政策可改善人力或資源流通，都肯定有利香港經濟，又認為新政策在5月1日全球人才高峰會前夕公布是好時機。

據報導，立法會選委界別議員尚海龍稱，新政策讓京、滬、廣、深4個內地最發達城市人才更便利集中在港交流，有信心人才簽注申請數字倍增。他指北京及上海有多間頂級大學，例如北大、清華、復旦、上海大學和交通大學等，若可與香港人才及研發機構交流，定必有益於香港發展創新科技中心。

報導引述尚海龍說，國家移民管理局服務對象是持中國公民身分者，便利他們到港出差，至於香港「高才通」、「優才計劃」等屬香港的人才政策，目標是希望人才可長期留港，「生活、居住、買樓或變了永久居民」，兩者政策目標不同。

報導稱，科技創新界議員邱達根亦歡迎政策，認為可增加人員交流時間，而北京和上海有大量科技人員，目前香港招聘人才困難，新政策可更便利邀請他們來港交流及培訓人員；杭州、成都等城市亦有不少科研人才，冀將來可盡量開放相關政策至更多城市。

另據文匯報報導，對於內地優化往來港澳商務簽註、人才簽註新措施，香港保安局長鄧炳強28日在社交平台發文說，新措施有助促進香港進一步融入國家發展大局，為促進雙向人才流動取得進一步的實質成果。他說：「我和團隊會與內地當局保持緊密溝通，繼續促進兩地人才互聯互通。」