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內地赴港澳6類人才簽注擴至京滬 5年多次 每次30天

香港新聞組／香港29日電
內地赴港澳人才簽注政策自5月6日起範圍擴展至北京、上海，憑有關人才證明，於有效期內可多次赴香港及澳門，停留期不超過30天。（中通社）
內地赴港澳人才簽注政策自5月6日起範圍擴展至北京、上海，憑有關人才證明，於有效期內可多次赴香港及澳門，停留期不超過30天。（中通社）

中國國家移民管理局15日宣布，5月6日起推出6項便民利企出入境管理政策措施，不少與港澳有關。新措施包括將赴港澳商務簽注的內地居民，每次停留期限倍增至14天；另外，赴港澳人才簽注由大灣區城市擴展至北京、上海，六類指定人才可申請辦理有效期1至5年的多次簽注，每次停留不超過30天。

綜合香港電台、明報等港媒報導，內地早於去年2月推出往來港澳人才簽注，在粵港澳大灣區內地城市試點實施，6類合資格人才持有簽注可多次往來港澳，包括傑出人才、科研人才、文教人才、衛健人才、法律人才和管理人才，每次逗留最多30日，至今已有逾2萬人獲發簽注，當中逾1.8萬人赴港。

京滬赴港「人才簽」6類範圍 資料來源：文匯報
京滬赴港「人才簽」6類範圍 資料來源：文匯報

國家移民管理局昨在北京舉行新聞發布會，宣布5月6日推出6項出入境管理政策措施，包括赴港澳人才簽注政策擴大至北京及上海，上述6類人才可憑有關人才證明，單獨或同時申請辦理有效期1至5年不等的多次赴港或赴澳人才簽注，每次停留不超過30天。

國家移民管理局希望有助便利內地與港澳商務往來，推動北京、上海與粵港澳大灣區人才高地協同發展，讓港澳加速融入國家發展大局。當局估算，新政策預計將惠及全國1億多個個體工商戶及3萬多家企業機構商務人員。

香港及澳門政府均歡迎新政策，港府稱會繼續與內地當局保持緊密溝通，促進兩地人才互聯互通，為香港以至整個大灣區注入更大發展動能。

此外，新的出入境管理政策措施還包括延長持赴港澳商務簽注人員每次在港澳停留期限，由現時最多7天延長至14天；赴港澳商務簽注實行「智能速辦」、「全國通辦」，內地居民申辦赴港澳商務簽注可向全國任何一個公安機關出入境管理窗口申請，其中多次商務簽注可通過智能簽注設備提交申請，實現「立等可取」。

此外，內地20個城市將試點實行換發補發出入境證件「全程網辦」，除國家工作人員和現役軍人外，16歲以上戶籍居民換發補發普通護照、往來港澳通行證和往來台灣通行證，均可通過國家移民管理局政務服務平台網上提交申請。

灣區 移民 香港

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