經營逾半世紀 香港老牌總統戲院熄燈

香港銅鑼灣總統戲院宣布結業。(取材自臉書)

香港 老牌電影院 銅鑼灣總統戲院，經營逾半世紀後，終於不敵時代變遷，宣布4月30日結業。

銅鑼灣總統戲院現在香港新寶院線旗下，早在1966年開業，原有座位1248個，在2001年改建為迷你式電影院，座位減少至428個。在銅鑼灣總統戲院關門後，香港新寶院線只剩下旺角的新寶戲院和屯門的凱都戲院。

在總統戲院工作超過20年的老員工稱心酸，認為戲院的生意不敵互聯網、串流影音的發展已逐漸息微。又有不少香港市民聞訊前去打卡，依依惜別。

此前4月21日，香港舉辦全港戲院日，但當日也有戲院關門結業，是嘉禾院線旗下的新浦崗「嘉禾啟德」，在那天宣布是最後營業日，聲稱是因租約期滿結業。香港電影工作者總會發言人田啟文昨形容是業界運作的「嚴峻警號」，建議地產商減租。

明報報導，昨午現場觀察，暫未見張貼結業告示，到場購票的人不多，大部分受訪者均不知戲院即將結業。被問到公司會否安排員工去其他戲院工作，有職員說暫未聽到相關安排，又稱已屆退休年齡，會視售票員為個人最後一份工作。

市民鄺小姐說，總統戲院價錢較合理，且較多時段選擇。被問到年輕一代喜歡在串流平台看電影，為何仍選擇到戲院，她認為不論聲效或畫質，與在家中感覺不同，享受在戲院看電影。

關先生認為舊式戲院遭「汰弱留強」是預料之內，又稱近年票房收入不理想。