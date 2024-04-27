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港求變 梁振英：敢下注產業也要敢捨棄 權責機構不能躺平

香港新聞組／香港27日電
香港示意圖。(圖：shutterstock)
香港示意圖。(圖：shutterstock)

全國政協副主席梁振英表示，香港要摒棄舊思維，敢於下注揀選產業發展，同時也要敢於捨棄該被淘汰的行業；而且有權有責的機構不能躺平，涉及和經濟活動的行政程序，包括使用土地樓房、申請牌照等審批程序必須簡化，因為速度是關鍵。

香港01報導，梁振英26日發文指出，怎麼拚經濟是「由治及興」的核心問題，大背景是香港的政治條件已基本好轉，過去立法會拉布、凡政府舉措必反的問題不再存在。他認為，要瞄準國家所需，要更多更深入認識內地各省市自治區，目前各行各業就此做得不夠，商會和專業團體要為中小企委員做調研，責無旁貸。

他表示，香港仍然有潛力、港人有能力，但近年「上岸」心態瀰漫，要恢復當年香港工廠的夫妻檔提著紅白藍膠袋在羅湖排三個小時擠過關的勇氣，迎難而上的決心是大問題。還有是有權有責的機構和人不能躺平，不能抱「少做少錯」心態，但同時社會也要對有權責做事的機構和人「容錯」。

梁振英認為，速度是發展的關鍵，與經濟活動有關的行政程序，包括使用土地樓房、申請各種各樣牌照、入口人才和勞工的審批程序必須簡化。同時也要敢下注、揀產業，不能用過去的思維，要有制定產業政策的知識、經驗和勇氣。

此外，他認為有捨才有得，一些該被淘汰的產業、行業、企業要由它去。他指，補貼不是辦法，若香港補貼80年代的製造業，港人今天仍在車牛仔褲，收入會停滯在40年前，眼前來說，旅遊的KPI不應是遊客人數，而是收益，低端旅遊在香港這個高成本城市沒有前途，而香港現在也沒有以旅遊業吸收剩餘勞動力的需要。

梁振英表示，香港要加強競爭力，要既提升生產力和產值，也降低成本。將外勞工資定在香港工資中位數，不會保障本地工人就業或收入，經濟呆滯，受害的是本地工人：「皮之不存，毛之焉附」。

香港 勞工 就業

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