香港「老三陽」結業清倉 熟客搶買嘉湖粽、蟹醋...當紀念

逾40年歷史的「老三陽」即將結業，不少老顧客趕來掃貨。圖為每年端午節不少慕名而來的食客精心挑選各式各樣的粽子。（中新社）

今年端午，估計不少港人桌上的肉粽，要多一份「老三陽」的味道。以大閘蟹和嘉湖粽為招牌的40年本地老字號「老三陽」，本月在店門張貼出「退休 」告示，宣告即將結業。「老三陽」憑大閘蟹的品質和對傳統包粽技藝的堅持，成為香港十分有名氣的上海南貨店。如今結業消息傳出，老主顧們多感不捨，紛紛前去「掃貨」，不少客人花費千元（港幣，下同，約127.7美元）購粽。

大公報報導，位於銅鑼灣登龍街的南貨老字號「老三陽」，店內懸掛了紅字白底傳統招牌「上海老三陽」，但門頭藍底紅字的招牌已不見，門口右手邊貼著兩張A4大小的紙，上面寫著「我老三陽退休啦！現清貨階段，售完即止，營業時間：上午9：00-下午5：00感謝各界多年來的支持。」

「老三陽」即將結業的消息傳出後，不少客人聞訊趕來，或為「掃貨」，或為作最後一次紀念。清貨期間，店內所有鹹粽每只一律50元，甜粽40元，素粽10元，店員介紹，「不管平時賣73元的雙黃鮮肉火腿粽，還是53元的嘉湖鮮肉粽，全部50元。」

入目可見，門口貨架上的餚肉已經售空。客人拿走最後幾袋金華火腿片，邊結帳邊問店員，真的沒有再多了嗎？

店員提到，店鋪全部清貨後便會關門，預計本月內全部清貨。「老三陽」的粽子以品類繁多著稱，20多款不同的粽子將口味細分到極致。店裡的鹹粽從鮮肉、上海鹹肉、金華火腿三個大類別，再細分為鹹肉鮮肉粽、蛋黃鹹肉鮮肉粽、雙黃鮮肉火腿粽……等，當中的金華火腿醃製時間最少三年，鹹肉醃製時間大概在九個月左右。

「老三陽」能夠運營至今，靠的是幾十年如一日的好口碑。除了新鮮的大閘蟹，「老三陽」的粽子全部為手工製作，當中最有名的，當然是「老三陽」的嘉湖粽。所謂嘉湖原指浙江嘉興及湖州，嘉湖粽最大特點是餡料 與粽的長度相若，保證每一口都吃到餡料。

除了各類粽子外，店內還有金華火腿、臘腸、酒釀、糖桂花、豆瓣醬、甜麵醬等醬料，及不同年份的花雕酒。客人絡繹不絕，許多顧客僅粽子就買了近千元，而容易保存的蟹醋、糖桂花等，更是幾十支、十幾瓶地「掃貨」。

有客人下班後匆匆趕來，反覆向店員確認，「以後真的不會再開了嗎？」店員點頭表示，未來真的不會再有「老三陽」。坊間有人猜測是否因港人北上消費衝擊，店員表示疫情 期間生意一直不錯，認為跟生意情況無關。「老三陽」第二代掌舵人祁玉鳳曾直接表示，自己接手打理生意，大半生辛勞，今次是光榮結業，結業無關市道。