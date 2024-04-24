港首引「反恐條例」控7人 涉放炸彈殺警 威力覆蓋30個法庭

香港特首李家超表示，香港媒體發放資訊「比以前改進了」，但不表示政府忽略其威脅，仍需要提防虛假訊息。（中新社）

港府 律政司23日首次引用「反恐條例」，控訴七人在反送中 運動中，涉及對訂明標的的爆炸罪行。案件23日在香港 高等法院審訊，控方開案指，涉案炸彈威力可達400公尺半徑，有同謀者計畫引爆內藏鐵釘的一大一小炸彈圖殺警。

今次是港府律政司首次引用反恐條例控訴七名被告，但被告分別否認反恐條例下「對訂明標的的爆炸的禁制罪」或「串謀提供或籌集財產以作出恐怖主義行為」等罪。

據控方陳詞，在2019年反送中運動中，港警說在「十二．八國際人權日」遊行前後，在香港多處檢獲槍械和炸彈，七名被告否認反恐條例下放炸彈等罪。控方指出，被告計畫在當日合法遊行期間，先引爆小炸彈引警員聚集，再引爆威力達400公尺半徑的大炸彈，同時有槍手在對面馬路用長槍射警員。

控方代表、外聘大律師周凱靈指炸彈威力達400公尺半徑，又以陪審團身處的法庭寬13公尺為例，炸彈威力相當於可覆蓋30個法庭。又說由於當日是合法遊行，除了合謀者外，其他參與遊行人士並不知悉計畫，而擬定炸彈威力覆蓋大樓、民宅和加油站，一旦爆炸必會造成傷亡。控方還在庭上展示涉案長槍、涉案炸彈分解後的照片。

控方又指涉案的「屠龍小隊」在2019年8月組成，9月與案中同謀吳智鴻一同到台灣作軍事訓練，庭上讀出吳智鴻與屠龍小隊成員的Telegram對話，顯示他們討論出發日期和細節。群組訊息又顯示他們一行相約在同年11月，到西貢山上測試槍械和炸彈。控方還預告屠龍小隊的「領導」黃振強和槍手蘇緯軒，將會出庭作供。

另據明報報導，律政司長林定國接受傳媒訪問時表明，目前無計畫就「假新聞」立法，特首李家超23日出席行政會議前被問到立法的取態，他沒有明言立法與否，稱會密切留意虛假信息所製造的問題，認為與最壞的時候比較是有進步的，但不表示政府忽略其威脅，「我們要共同努力，不需要立法，我永遠都希望香港可以從自律、行業專業處理這問題」。

香港記者協會表示，審慎歡迎政府不就假新聞立法，認為現今科技及社交平台發達，假消息或有爭議資訊都快速獲得澄清，當局最新決定符合法律及民情。記協又留意到，「維護國家安全條例」有規管某些散播虛假或誤導資訊的行為，屬間諜活動罪，因此認為現時法律上並非沒有對虛假信息有所監管。