港反恐舉報 近2年接2.8萬條訊息 1人獲發逾萬賞金

香港示意圖。(圖：shutterstock)

反恐舉報熱線由2022年6月成立至今年4月中，已接獲超過2.8萬條訊息，當中，一名網民在互聯網發現有人散佈涉恐涉暴的貼文，經警方調查後，發現貼文與煽動罪行有關，警方拘捕涉案人士。成功舉報的市民當中，有人最多獲發5位數「反恐賞金」。

香港 01報導，香港警務處跨部門反恐專責組高級警司梁偉基指，迄今接獲超過7000個的舉報人次，當中有超過一成三的案件獲轉介至相關部門跟進。

梁偉基表示，反恐舉報熱線推出不久已經收到不少「見疑即報」的舉報，包括有搬運工人舉報違禁武器、報案人得知社交圈內有人非法藏有爆炸品、網民於網上社交媒體發現涉恐涉暴的帖文，近月亦有熱心市民舉報懷疑住宅大廈過量儲存危險品，牽涉國安問題，以及途人舉報放置路邊的可疑物品（例如行李箱和可疑裝置）等。

報導說，上述部分案件已獲發「反恐賞金」，最高金額為5位數字的賞金。而個別一些不涉及恐怖或暴力活動的舉報，亦獲推薦至其他警隊的賞金計畫，或好市民獎而獲發賞金。梁偉基分享市民向警方舉報而獲得「反恐賞金」的案件，當中，一名網民在互聯網發現有人散佈涉恐涉暴的貼文，經警方調查後，發現貼文與煽動罪行有關，警方拘捕涉案人士，而舉報者亦獲得賞金。

梁偉基分享兩宗市民向警方舉報而獲得「反恐賞金」的案件，當中，一名網民在互聯網發現有人散布涉恐涉暴的貼文，經警方調查後，發現貼文與煽動罪行有關，警方拘捕涉案人士，而舉報者亦獲得賞金；一名職業司機的舉報，協助警方拘捕兩名涉及炸彈嚇詐案件的人士，亦獲發放賞金。

梁偉基指，隨著對不同行業和廣大市民進行的「全民反恐，見疑即報」宣傳教育工作，市民的警覺性都已有所提升。