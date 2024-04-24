我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

逛Costco如尋寶 6個小秘密藏驚喜

預知死亡、和空氣握手 護士分享安寧病人臨終前六大現象

恐怖的巧合 工人疑吸入沼氣 沙田沙井隔18年又2死2傷

香港新聞組／香港24日電
香港示意圖。(圖：shutterstock)
香港示意圖。(圖：shutterstock)

2006年曾發生渠務工人吸入沼氣釀兩死的沙田源禾遊樂場，18年後同一地點再重演悲劇。6名外判渠務男工22日晚通宵進行污水渠清洗工程期間，其中4人疑吸入沼氣中毒，當中兩人昏迷被困沙井，由消防員救出，送院後證實死亡，另兩人則在渠口被發現。

綜合大公、文匯報報導，兩名死者分別為李凱威（34歲）及郭梓賢（26歲），兩名傷者則為黃男（23歲）和葉男（35歲），一人嚴重，一人情況穩定。22日晚深夜11時許，6名外判渠務工程工人打開其中一個渠蓋進行渠道清理，接近昨日凌晨零時，據報其中4人疑吸入沼氣，其中郭、李二人當場昏迷被困在沙井內，葉和黃則及時爬離井口逃過死劫，並由地面另一名王姓工友報警。

有消息指，死者李凱威事發時在沙井外，他發現郭梓賢暈倒井內，落井救人時亦中招；另外兩名傷者則因發現兩名工友出事，先後施救期間亦吸入毒氣不適。至於郭梓賢身處沙井內的原因，則仍有待調查。

行政長官李家超對死者家屬致以深切慰問，強調會為他們提供一切協助措施。

渠務署署長莫永昌23日亦表示，按擬定的工作程序，工人會從沙井外伸入高壓水喉進行清洗，而無需進入沙井內工作。警方重案組和勞工處對工人進入沙井的原因，以及承建商及分判商有否遵守安全指引展開調查。

勞工處已向有關承建商發出「暫時停工通知書」，停止其在該沙井及附近範圍進行渠務工作。

發展局表示，已按規管機制暫停涉事承建商競投工務工程的資格，待局方審視及確信其具備有效安全管理系統，才會考慮恢復其投標資格。

勞工 會考

上一則

財政部挺人行增購國債 專家：「中國版QE」更明確

下一則

「獵狐行動」10年 從120多國、地區 追贓490億逮9000人

延伸閱讀

湖南湘潭大學學生疑遭投毒身亡 同寢室男生被抓了

湖南湘潭大學學生疑遭投毒身亡 同寢室男生被抓了
四川養豬場傳化糞池沼氣中毒 7人不幸死亡

四川養豬場傳化糞池沼氣中毒 7人不幸死亡
打到假肉毒 伊州、田州傳住院病例

打到假肉毒 伊州、田州傳住院病例
小心打到「假」肉毒 伊州、田州均傳中毒住院病例

小心打到「假」肉毒 伊州、田州均傳中毒住院病例

熱門新聞

茅台酒被認為是中國白酒行業的風向標。（路透資料照片）

地位尊貴的茅台為什麼跌價？ 逼近生死線讓經銷商都急了

2024-04-19 12:36
吳艷妮臉貼亮晶晶的五角星出戰，在賽場上很好辨認。(中新網)

田徑女神「帶妝比賽」惹議 吳豔妮：因為尊重觀眾

2024-04-22 08:30
德國檢警近日查緝人口走私集團，發現上百名中國人非法購買德國居留證。圖為德國警方在邊境執法。(路透資料照片)

中國富豪砸近39萬美元 帶家眷「潤」德國 至少350人涉案

2024-04-21 07:30
網傳徐萌外出行頭驚人，手上還拎著高檔皮包。（取材自微博）

86歲范曾宣布4婚 首曝奢華聚餐 小50歲妻坐這位置 盡顯派頭

2024-04-18 08:30
一般硬臥車廂，有上、中、下共六個臥舖席位，但只有兩個板凳。（新華社資料照片）

火車下舖掛簾 年輕人遭出征 網友一面倒：誰買下舖誰做主

2024-04-17 06:30
王女士露營生活照。（取材自經視直播／受訪者供圖）

36歲山東女存300萬提前退休：每月利息八、九千 花不完

2024-04-19 10:30

超人氣

更多 >
全美最佳高中冠軍異軍突起 昔日第1北維TJ高中排名慘跌

全美最佳高中冠軍異軍突起 昔日第1北維TJ高中排名慘跌
旅行指南Fodor評鑑 這5家是美國最棒的快餐店

旅行指南Fodor評鑑 這5家是美國最棒的快餐店
做這4件事 害你的房子貶值

做這4件事 害你的房子貶值
千鈞一髮 5部飛機差點在紐約甘迺迪機場相撞

千鈞一髮 5部飛機差點在紐約甘迺迪機場相撞
梅根、哈利在皇室內的間諜被抓到 王后卡蜜拉氣瘋？

梅根、哈利在皇室內的間諜被抓到 王后卡蜜拉氣瘋？