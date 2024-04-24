恐怖的巧合 工人疑吸入沼氣 沙田沙井隔18年又2死2傷

香港示意圖。(圖：shutterstock)

2006年曾發生渠務工人吸入沼氣釀兩死的沙田源禾遊樂場，18年後同一地點再重演悲劇。6名外判渠務男工22日晚通宵進行污水渠清洗工程期間，其中4人疑吸入沼氣中毒，當中兩人昏迷被困沙井，由消防員救出，送院後證實死亡，另兩人則在渠口被發現。

綜合大公、文匯報報導，兩名死者分別為李凱威（34歲）及郭梓賢（26歲），兩名傷者則為黃男（23歲）和葉男（35歲），一人嚴重，一人情況穩定。22日晚深夜11時許，6名外判渠務工程工人打開其中一個渠蓋進行渠道清理，接近昨日凌晨零時，據報其中4人疑吸入沼氣，其中郭、李二人當場昏迷被困在沙井內，葉和黃則及時爬離井口逃過死劫，並由地面另一名王姓工友報警。

有消息指，死者李凱威事發時在沙井外，他發現郭梓賢暈倒井內，落井救人時亦中招；另外兩名傷者則因發現兩名工友出事，先後施救期間亦吸入毒氣不適。至於郭梓賢身處沙井內的原因，則仍有待調查。

行政長官李家超對死者家屬致以深切慰問，強調會為他們提供一切協助措施。

渠務署署長莫永昌23日亦表示，按擬定的工作程序，工人會從沙井外伸入高壓水喉進行清洗，而無需進入沙井內工作。警方重案組和勞工 處對工人進入沙井的原因，以及承建商及分判商有否遵守安全指引展開調查。

勞工處已向有關承建商發出「暫時停工通知書」，停止其在該沙井及附近範圍進行渠務工作。

發展局表示，已按規管機制暫停涉事承建商競投工務工程的資格，待局方審視及確信其具備有效安全管理系統，才會考 慮恢復其投標資格。