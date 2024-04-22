強風暴雨襲香港 清水灣現水龍捲 氣象學者：4月罕見

西貢清水灣21日上午9時30分左右天空烏雲密布，海面上有一條水龍捲高聳入雲。（取材自天文台）

香港 4月已錄得連場大雨，在過去少見，21日更出現雷暴、暴雨 及強陣風，導致部分交通受阻。天文台21日發出今年第3個黃色暴雨警告信號，西貢清水灣更出現水龍捲，預料22、23日廣東沿岸低壓槽持續帶來大雨及狂風雷暴。有立法會議員指極端天氣越來越頻繁出現，促港府 應盡快改善基建應對。

明報報導，港鐵東鐵線大學站1號月台上蓋昨午疑被強風吹毀，部分鐵皮搖搖欲墜，月台需封閉緊急維修，列車班次需調整，整體行車時間多3至5分鐘，部分乘客上下車時被雨水沾濕；至下午4時20分緊急維修工作完成，東鐵線列車服務陸續復常。

據報導，黃色暴雨期間山頂白加道有大樹倒塌，部分樹幹跌入路軌範圍，山頂纜車服務全日暫停。

香港山頂纜車21日受大樹塌下影響，服務暫停。（中通社）

報導稱，昨午12時許，黃雨及雷暴警告信號生效期間，山頂白加道一處山坡一棵直徑約1米的大樹塌下，有樹幹及枝葉跌進山頂纜車路軌範圍，纜車服務暫停。工程人員到場視察，消防奉召到場搜索是否有人被困及協助清理塌樹。現場消息指受影響範圍10米乘20米，無人受傷。

另外，報導說，昨早11時許，何文田衛理道京士柏曲棍球場對面，一棵逾10米高大樹倒塌，擊中兩輛私家車，其中白色私家車車頭輕微凹陷，另一車玻璃爆裂。大樹橫臥行人路及行車線，消防接報到場用工具鋸斷大樹，事故中無人傷。

21日是「全港戲院日」，63間電影院統一售票價30港元。當日適逢黃雨，影迷們卻仍風雨無阻。（中通社）

另據香港01報導，天文台攝影機昨早9時40分，在清水灣海面拍到水龍捲，當時烏雲密布，雲柱連接海面與上空雲層。港九拯溺員工會的救生員也拍到水龍捲的影片，可見水龍捲貫通海面及雲層，呈一個巨型漏斗。

香港氣象學會發言人、天文台前助理台長梁榮武分析，香港大雨季節多於5至8月出現，3及4月持續數日大雨屬較少見。他續說，天文台從未在4月錄得水龍捲，但因水龍捲屬很小的天氣系統，故大多數時候天文台難以監測，需依賴市民報告有關現象，故有關紀錄非絕對，但認為今次在4月錄得水龍捲仍屬罕見。