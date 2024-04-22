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23條立法後首個勞動節 香港警方暫未有遊行申請

香港新聞組／香港22日電
香港示意圖。(圖：shutterstock) 劉玄寧
香港示意圖。(圖：shutterstock) 劉玄寧

今年5月1日是香港基本法23條立法後首個勞動節，以往會有不同團體舉辦遊行爭取勞工權益。港媒報導，香港警方表示，截至19日尚未接獲團體申請舉行公眾活動。兩大建制勞工團體工聯會及勞聯都指今年不辦遊行。

綜合明報及香港01報導，作為全港最大工會的工聯會因應2019年「反送中」運動及疫情，自2020年起停辦遊行，今年勞動節也不會舉辦遊行，但會於勞動節當天邀請政府官員探訪工友。

工聯會會長吳秋北21日表示，會以多元形式表達工人的訴求，對於在什麼情況下會恢復舉辦遊行，他沒有正面回應，只表示遊行制度「很完備」。吳說工聯會重視勞工權益和職業安全等，會以多元形式表達打工仔的訴求，相信更能體現五一國際勞動節精神，工聯會會因應社會打工仔的訴求，包括配合八大中心發展做好人力資源規畫等，表達最關心的一面。他說不同形式都無所謂，最重要能夠表達出來，強調由治及興更需要肯定勞動價值，希望未來選出勞動模範，肯定打工仔付出。

已解散的香港職工盟前主席黃迺元及前幹事杜振豪去年原本以個人名義，向警方申請舉辦五一遊行。後來黃迺元一度失蹤，更傳出被當局帶走，其後宣布取消遊行。當時杜振豪表示，與黃迺元曾收到很多騷擾電話及訊息，取消遊行不是自由的決定。

杜振豪接受明報訪問時表示，預計今年舉辦遊行的風險更大，故當日改為設置街站，主要關注開徵垃圾費對第一線工人影響。警方4月初曾聯絡他，了解街站目的及地點，並未表示不准設街站。

警方回覆明報查詢時表示，截至19日止，尚未接獲任何團體申請擬於五一舉行勞動節公眾活動。

工聯會五一系列活動包括：4月23日工聯會「五一」勞動節酒會、4月24日勞工界聯合「五一」宣言、4月27日到政府總部遞交「五一」倡議、4月28日「國際工傷日」工聯會職安健協會到政府總部表達訴求。五一勞動節當日，工聯會會邀請政府官員探訪慰問工友，5月1日至4日會有為打工仔打氣行動，5月下旬會邀請勞動模範出席座談會及交流。

勞動節 香港 勞工

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