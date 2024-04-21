港大被擠爆 5.1起限時參觀須網上預約 禁商業拍攝

香港大學5月起實施遊客分流措施，在指定時間進入校園需提前網上預約。（取材自小紅書）

香港 大學近年成遊客「打卡」熱點，校方5月起實施遊客分流措施，在指定時間進入校園需提前實名網上預約。「港大遊客參觀須知」列出8個被禁止進入校園的情況，包括「有違法違規紀錄」會被列禁入名單，並列出18項參觀守則，例如禁止在未經當事人同意下拍照；未經批准不可在校內組織集會、快閃、商業拍攝、自媒體直播等。

綜合明報、香港01報導，早前有港大學生問卷調查發現，近9成師生認為「打卡」人潮很滋擾。港大19日公布首階段遊客分流措施，5月1日起於周一至周六上午8至下午6時半期間參觀校園的遊客，必須提前在網上平台登記實名預約，成功後憑入場二維碼在指定地點進出港大，亦會為遊客制訂參觀校園指南，稍後又會落實校園導賞團。

港大指，每節參觀時段為兩小時，並均設有名額上限，最多可提前14天網上預約，每14天只可預約一次；預約者最多可為同行另外3人預約，須一同進校。除上述規定時間外，遊客無需提前預約可自由進出。在公眾假期到訪的遊客亦不需提前預約。

昨午平台只有5月2及3日可供預約，沒多久就滿額；校方公布及平台均未有提及名額數目。港大早前表示，將視情況調整參觀時段安排及名額，個別日子的特別安排將另行公告。

港大亦為到訪遊客制定參觀須知，其中在指定8個情況下會被禁入校園，包括攜有動物、有違法違規紀錄、意識不清或行為舉止可疑、有其他可能影響校園安全和秩序的行為等。校方同時制定18項「參觀守則」，首項守則為「在校內參觀時，請儀容端莊、舉止文明，請以禮相待、尊重他人」，其他包括禁止大聲喧嘩；禁止在校園內奔跑；禁止隨地吐痰及丟棄各種垃圾；禁止阻塞行人路；禁止在校內的道路和隧道逗留、打鬧、拍照等。