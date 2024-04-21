傳被勒索千萬美元 香港仁安醫院被駭 配血改人工操作

香港示意圖。(圖：shutterstock) 劉玄寧

香港 仁安醫院的電腦系統15日被黑客（駭客 ）惡意攻擊，醫院電腦系統至今仍未能如常運作，化驗報告及配血都要改由人手操作，有醫護憂增加出錯的風險；據悉，黑客曾向醫院勒索1000萬美元（約7800萬港元），不過，院方未支付。至於目前尚未發現病人資料外洩或被盜用，而衛生署已要求院方在4星期內提交詳細報告。

綜合港媒報導，仁安醫院18日發公告承認遭攻擊，部份運作受到影響，但未有透露詳情；香港資訊科技商會榮譽會長方保僑稱，被入侵的原因多是涉事公司無安裝防毒軟件，甚或員工點擊釣魚 網站導致。

仁安醫院發言人指，無病人資料外洩，病人服務維持日常運作，又稱與駭客之間未有任何形式的接觸，也沒有收到有關贖金要求；醫院並已就事件通知警方、衛生署及私隱專員公署，強調病人資料有加密保護。

衛生署昨回覆稱，15日接獲一間私家醫院通報，有關其網路系統安全的事件，並即時跟進。據署方初步了解，事件未有涉及病人資料或影響醫院服務安全。

「香港01」報導指出，仁安醫院的電腦系統至今仍未能如常運作，有醫護指醫院的所有流程都要經過電腦系統，出化驗報告、配血及人手安排都會經電腦系統，雖未直接影響診症，但改由人手協調及操作，都會延長醫院流程運作，醫護加班的情況比平日嚴重，已持續約一個星期。

報導指出，入侵是「LockBit」勒索軟件， 根據資料進一步追查，有其他公司亦被勒索，包括香港上市公司，當中黑客有提供機器圖則及文件，以證明成功入侵其系統。

另外，公司註冊處19日表示，在例行工作中發現「電子服務網站」內的電子查冊系統出現「個人資料外洩風險」，暫停電子查冊服務，但20日公布「電子服務網站」內的電子查冊服務已於下午5時恢復，暫未收到個人資料外洩報告。