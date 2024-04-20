中證監5措施撐港 支持內地龍頭企業赴港IPO

中證監5措施 資料來源╱文匯報

為進一步拓展優化滬深港通機制、助香港 鞏固國際金融中心地位，中國證監會昨發布五項資本市場對港合作措施，包括放寬股票ETF合資格產品範圍及納入門檻；將REITs(不動產投資 信託基金)納入滬深港通，並將進一步支持內地行業龍頭企業赴港IPO。兩地互聯互通再擴容，最快三個月上路。

文匯報報導，中證監五項資本市場對港合作措施分別是一、放寬滬深港通下股票ETF合資格產品範圍，二、將REITs納入滬深港通，三、支持人民幣股票交易櫃台納入港股通，四、優化基金互認安排，五、支持內地行業龍頭企業赴港上市。估計最快三個月可實施。

具體措施來看，首先是放寬滬深港通下股票ETF合資格產品範圍及納入門檻，北向交易買賣中ETF的資格準則，可買入及賣出，最近6個月日均資產規模，由不低於15億元人民幣，調整至不低於5億元人民幣；跟蹤標的指數中，上交所和深交所上市股票權重總占比，由目前不低於90%調整至不低於60%。滬股通和深股通股票權重總占比，由不低於80%調低至不低於60%。

南向交易買賣中，可買入及賣出，近6個月的日均資產規模，由不低於17億港元調整至不低於5.5億港元；跟蹤標的指數中，聯交所上市股票權重占比，由不低於90%，調整至不低於60%；港股通股票權重占比，擴至所有跟蹤的標的指數不低於60%。

優化實施後，預計深滬港通ETF標的數量和規模將顯著增加，進一步豐富兩地市場投資產品，便利兩地投資者配置對方市場資產。

其次，將REITs納入滬深港通，擬總體參照兩地股票和ETF互聯互通制度安排，將內地和香港合資格的REITs納入滬深港通標的，進一步豐富滬深港通交易品種。

第三，支持人民幣股票交易櫃檯納入港股通，下一步兩地「將繼續推進業務方案完善、規則修訂、技術改造、投資者教育等各項準備工作，爭取早日推出，助力人民幣國際化。」

第四，兩地將優化基金互認安排，擬推動適度放寬互認基金客地銷售比例限制，允許香港互認基金投資管理職能轉授予與管理人同集團的海外資產管理機構。