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國泰增聘5000人 目標明年Q1恢復運力

香港新聞組╱香港20日電
國泰航空19日在香港中環停泊一輛主題巴士舉辦招聘活動，讓求職者在巴士上面試。(中新社)
國泰航空19日在香港中環停泊一輛主題巴士舉辦招聘活動，讓求職者在巴士上面試。(中新社)

香港疫後社會持續恢復，國泰航空表示，目標明年首季能夠完全恢復運力，為應付未來業務發展，預計今年員工人數淨增長5000人，主要包括機艙服務員、地勤人員等，亦會招聘客戶服務主任、貨運主任、地面服務人員等。

大公報報導，國泰航空人事董事黃瑋彤表示，國泰正重建航線和網絡，增加航班數目，預計今季能恢復至疫情前八成的運力，目標明年第一季完全恢復疫情前的運力。她稱，國泰現時正積極招聘人手，以本地專才優先；機師方面，國泰現時共有2900名機師，預計未來需要增聘500名機師，總數達至3400人。

黃瑋彤強調，國泰有足夠機師支持重建步伐，除了在香港招聘見習機師，亦會到海外不同國家和地區招聘見習和現職機師，對於人員流失，她稱會不時檢視薪酬福利，讓現有機師繼續留守。

她又稱，國泰在去年8月起在內地招聘機艙服務員和見習機師、客戶服務崗位，現時已有超過100名機艙服務員完成培訓並投入服務，進度合乎預期。

運輸及物流局局長林世雄前日在立法會財務委員會特別會議上表示，應盡快將本地航空運力恢復至疫前水平，並開設更多以前沒有的新直航服務。他表示，除了依靠本地航空公司外，政府亦會努力與機管局聯手，鼓勵外國航空公司開拓來港的直航航線，相信可更早擴寬本港直航航點的覆蓋率。

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