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香港逾七成18歲以下青少年 有紙本閱讀習慣

香港新聞組／香港17日電
香港示意圖。(圖：shutterstock) 劉玄寧
香港示意圖。(圖：shutterstock) 劉玄寧

香港文化體育及旅遊局從今年起，將每年的4月23日定為「香港全民閱讀日」，如今正值閱讀日臨近，香港出版學會發布「香港全民閱讀調查報告2024」，以數據展現香港人的閱讀習慣變化。

大公報報導，調查結果顯示，18歲以下組別的受訪者，有紙本閱讀習慣的達73.3%，高於前兩年。

這次是香港出版學會連續第九年發布「香港全民閱讀調查報告」，今年委託新青年論壇就市民閱讀習慣進行調查，由2024年3月3日至20日以音頻電話方式隨機抽樣進行，成功訪問1006名10歲至84歲香港市民，以了解他們在紙本和電子閱讀習慣、內容、時數、消費行為等方面的情況。

同時，調查機構根據音頻電話問卷初步分析結果進行焦點小組訪談，邀請30名不同組別市民，包括全日制中學生、全日制大學學士學位課程大學生、子女就讀中小學的家長、60歲或以上長者及一般在職人士，更深入、充分地聽取市民對於培養閱讀習慣的意見。

調查報告發布會現場，新青年論壇研究院吳偉銘介紹調查結果。

有紙本閱讀習慣的受訪者中，66%的受訪者表示有購買印刷書籍或刊物，當中有五成受訪者表示每月花費50元以上購買紙質書。有電子閱讀習慣的受訪者占七成，而其中近六成認為使用電子媒介增加了他們的閱讀時間。一半受訪者每日在電子閱讀上花多於1小時，三成六受訪者每日花1至3小時，每日花多於5小時以上的比率為7.3%。

關於各方在推動閱讀風氣的成效調查中，過半受訪者認為，學校及家庭的角色最為重要；而認為港府、書店及出版業界對閱讀風氣的推動亦有重要成效者各占約一成，由此反映港府和業界在推動社會閱讀風氣方面亦擔當重要角色，但也仍有繼續加強和努力的空間。

香港流行圖書出版協會會長李偉榮認為，港府應幫助出版業界更好利用高科技AI技術等，並實現跨媒體合作，發揮大灣區的群策群力。閱讀推廣人莊國棟則呼籲更多人可以關注到少數族裔以及一些身體有殘障的小朋友的閱讀情況，推動閱讀可以兼顧到方方面面。

香港 港府 灣區

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