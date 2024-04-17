神祕客探店 香港上菜慢、衛生差、服務高冷 慘輸深圳

香港示意圖。(圖：shutterstock) 劉玄寧

五一黃金周將至，香港 各界尤其餐飲業是否準備好以優質服務迎客？大公、文匯報記者日前以神祕顧客身分到四間知名香港茶餐廳及三間檔次相若的深圳食肆「探店」。有關時段兩地職員與客人比例相若，從上菜時間、衛生水平、服務態度等比較，香港上菜時間普遍較長，其中一個餐等近半小時才上檯，深圳能於8分鐘內上齊菜，服務普遍殷勤。

今次實測的4間香港食肆，分別有一間位於商場內的茶餐廳、一間專賣海南雞的街鋪，以及兩間街鋪茶餐廳。深圳食肆則有一間位於大型商場的連鎖餐廳、一間坐落舊區的豬腳飯街鋪，以及一間街頭咖啡 店。

上菜效率及用餐衛生環境是兩大量化食肆質素的要點，記者實測香港4間餐廳，上菜時間介乎4至24分鐘不等，深圳的3間餐廳則只需5至8分鐘。

一間位於尖沙咀商場內的茶餐廳，常餐10分鐘內上齊食物，惟無需開火烹飪的叉燒飯卻在落單11分鐘後才上檯，另一杯凍奶茶更是落單15分鐘後才緩緩送上。最「龜速」是灣仔一間老牌茶餐廳，下午茶芙蓉煎蛋飯在非繁忙時段足足等了24分鐘。

深圳餐廳經營者特意放置計時器鞭策效率，部分遲過指定時間上菜，會免費向客人提供小吃安撫，這些都有助提升效率及顧客體驗，值得香港業界借鏡。

環境衛生方面，大型商場內的深圳連鎖餐廳環境衛生質素較高，坐落舊區的豬腳飯街鋪，沒有高檔裝潢，但職員幾乎每隔半小時打掃一次。另一間街頭咖啡店，店員不定時清理地面、桌面，大型垃圾桶十分整潔。

香港方面，兩間街鋪茶餐廳要扣分。其中旺角一間茶餐廳，記者剛入座便發現檯面上還有未清理乾淨的飯粒，店員還不小心將飯粒抹到記者身上，洗手間垃圾桶滿瀉。另一間灣仔茶餐廳通風欠佳、地面布滿油汙，餐檯底滿是疑似菠蘿包的碎屑，調味料金屬架更黏著陳年醬油漬。

今次實測兩地共7間食肆人手比例相若，平均十張檯，有3名店員，但深圳食肆服務態度普遍較熱情。香港從業員則普遍表現高冷。

實測的4間香港餐廳，以位於尖沙咀商場內的連鎖茶餐廳服務最熱情周到。旺角的一間茶餐廳十多張餐檯，3名店員，當時入座率逾半，記者佯裝不會用二維碼，侍應稍顯不耐煩。至於深圳，即使是街頭的咖啡店及豬腳飯專門店，職員同樣是耐心溫和、有問必答。