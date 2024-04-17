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杜拜王子設家辦 李家超：合法資金都歡迎

香港新聞組／香港17日電
香港示意圖。(圖：shutterstock)
香港示意圖。(圖：shutterstock)

聲稱管理資金約5億美元、原定上月底在香港設立家族辦公室的「杜拜王子」阿里．馬克圖姆，因開幕日延期及個人背景引起外界猜測，最新狀況是他的家族辦公室網站已無法連接。特首李家超16日回應事件，表示港府歡迎合法資金及商人落戶香港，稱香港在爭取家族辦公室上不能被動。  

明報報導，李家超16日早出席行政會議前見記者，被問到事件會否影響香港吸引外資以及港府會否改變現行做法。他表示，家族辦公室帶來經濟和金融效益，只要資金合法，對方是合法商人和資產擁有人，港府均會歡迎，「不論是一般人、來自富有家庭或者是主權基金」。

據報導，他說，世界各地都爭取家族辦公室落戶，香港不能處於被動，強調需要平衡風險和效益。夏寶龍籲新辦法應對新問題 李指對象為各界港澳辦主任夏寶龍前日在「全民國家安全教育日」開幕禮致辭時，大篇幅談及香港經濟發展，表示需要以新思維、新辦法應對新問題。

報導指，李家超16日主動回應，稱夏寶龍的致辭語重心長。他表示自己有五點體會，包括對方致辭對象是香港整體各界，冀社會團結一致為香港「添磚加瓦、發光發熱」，同時認為港人應該認識和面對大潮流轉變，「不怨天、不尤人、積極作為、創新、創造、應變、懂變」，發揮獅子山精神。李家超表示，融入國家發展大局將為香港帶來最直接和最多商機，相信國家是香港「最強後盾」，將不斷推出惠港政策。

香港 港府

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