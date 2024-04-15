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香港特首李家超：危害國安活動仍持續襲港 不能好了傷口忘了痛

記者賴錦宏／即時報導
香港特區行政長官李家超4月15日在「全民國家安全教育日」開幕典禮上致辭。（中通社）
香港特區行政長官李家超4月15日在「全民國家安全教育日」開幕典禮上致辭。（中通社）

香港特首李家超指出，即使有國家安全法律的保護，危害國安的活動仍像病毒繼續襲擊香港，因此不能「好了傷口忘了痛」。

據香港政府公報網，李家超15日出席「全民國家安全教育日」開幕典禮致辭時說，香港經歷了2019年「黑暴」（反送中運動）、港版「顏色革命」的慘痛日子，境外勢力仍時刻對香港虎視眈眈。正值臨近《港版國安法》公布實施四周年和《維護國家安全條例》在上月生效之際，香港必須堅持維護國家安全。

他指出，安全是發展的前提，發展是安全的保障；國家安全是國家生存發展的基本要素，是安邦定國的重要基石；沒有國家安全，就不會有穩定的環境，更不可能實現可持續發展。

李家超提到，香港必須提高警惕，認清危害國家安全行為和活動的特性，並加以防範和制止。像2019年「黑暴」、港版「顏色革命」都是突如其來，難以預料，造成嚴重破壞和大量人員傷亡。

他表示，有國安法律的保護，危害國家安全的活動仍將如同病毒一樣繼續襲擊香港，因此不能「好了傷口忘了痛」。危害國安的活動具有隱蔽性特徵，從事相關活動者大都善於掩飾幾年後才做出恐怖活動和竊取國家機密行為。

李家超說，香港在3月完成香港《基本法》第23條立法，維護國家安全得到有效保障，但仍需繼續做好保護工作，港府未來將落實好《維護國家安全條例》的相關工作。同時將把國安教育、愛國主義教育和中華文化教育融合發展，由愛國主義教育工作小組利用不同媒介廣泛推廣，使維護國家安全成為學生和市民日常生活的部分。

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