華豐天台戶戶僭建 清拆令發5年 消防處：火災當天警報全失效

香港佐敦道華豐大廈日前發生3級火，初步造成5人死亡，多人受傷送院。 (中通社)

樓齡60年的佐敦華豐大廈10日發生5死40傷火警，至昨晚仍有4人危殆、1人嚴重，消防處14日也表示，當日調查發現，大廈火警警報系統、消防栓及滅火筒，都不在有效操作狀態，處方已向相關人士發出「消除火警危險通知書」，會密切跟進個案；媒體並發現該廈天台單位幾乎戶戶有僭建，屋宇署2019和2020年先後向天台樓層7單位發出清拆令，事隔近5年僭建物仍未見拆除。

明報報導，華豐大廈天台層有7個單位，綜合屋宇署文件，7單位的搭建物位置分別位於處所毗鄰兩旁的批准平台和簷篷上，其中以C室有最多僭建物，連同金屬欄杆在內有4個僭建物；同樣被指有金屬欄杆搭建物的D室有3個僭建物，其餘5個單位各有兩個僭建物。

報導指出，據天台樓層原圖則，單位A室、B1室、B2室、B3室、C室和D室的「毗鄰」，即分別面向彌敦道和佐敦道的周邊原是簷篷位置；原為簷篷的位置全部都加建搭建物，其中B1及B2室簷篷位置以鐵皮等物料改建成為有蓋空間，更設有至少8部冷氣機。

在天台範圍內，各單位都將處所毗鄰的可行走通道加建搭建物，疑增加單位內空間。在E室，則在單位上方以鐵皮搭建成有蓋空間。

屋宇署事後稱曾於3月向大廈部分業主就違規建築發出清拆令。有立法會議員認為，天台是舊式樓宇其中一個重要逃生地點，若有僭建物會影響救援，促當局盡快處理。

據報導，立法會房屋事務委員會委員梁文廣認為，舊式樓宇很多屬一梯或兩梯，若發生火警時逃生通道或會被濃煙阻礙而無法直接走落地面，故「天台是一個很重要的逃生地點」，若有僭建物，會阻礙天台的出入通道，甚至沒有足夠空間讓逃生居民暫避，以及影響消防救援。他提到以往天台屋會用鐵皮等物料搭建，一旦火勢蔓延至天台，天台屋很容易被燒著並產生危險。

梁文廣又稱，天台屋亦會衍生大廈管理和衛生等問題，一般而言，大廈公契或未必包括天台屋，若發生事故就不知由誰負責，同時本身也未必有排水設施，或會出現去水渠亂駁情況，增加衛生風險，而電線亂駁則增加火災風險，必須取締。對於在涉事天台樓層原屬簷篷的位置亦有僭建物，梁認為這些僭建物位置或屬結構弱點，應盡快清拆。

報導稱，另有忙於清理房間的賓館女職員表示，在大廈3個樓層共有10多個賓館房間因火警未能營業，需全數向顧客退款，每單約二、三百元，損失難以估算，1樓房間損失較大，「天花板都全部燒晒」。她同時強調，「對（火警）死傷者一定要有交代。」

開業42年的「勁力健美中心」，火災後滿目瘡痍，老闆馬先生曾返中心，見器材盡毀，感到痛心及沉重，現階段難估算損失。現場所見，中心內天花熏黑，數部吊扇只剩軸承，部分牆身鏡爆裂，存放樽裝飲品的雪櫃門不知所終，膠樽燒至變形，地面一片狼藉，佈滿灰燼、碎片，部分健身器材的軟墊被燒熔，座椅旁有一個外框變形、鐘面碎裂的時鐘，時間停留在8時13分。