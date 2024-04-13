港23萬張稅單逾期涉208億 學者：追討難

香港示意圖。(圖：shutterstock)

香港 截至2月底逾期未繳的稅單累計23萬張，涉及稅款達208億元(港幣，下同，約26.6億美元)；稅務局在過去5個年度曾就4190宗欠稅個案，提出民事追討稅款27.38億元。有學者表示對全年度的情況不樂觀。

綜合明報、香港01報導，稅務局一般先就每張欠稅的稅單徵收5%附加費，若未能在半年內繳清，將就未繳清的欠稅再徵收10%附加費。截至2月，被徵收5%附加費的稅單有近20萬張，涉逾67億元，其中被徵收10%附加費的稅單有1.9萬張，涉15.42億元。

中大商學院亞太工商研究所名譽教研學人李兆波表示，欠稅個案自新冠疫情 爆發後，一直未改善，反映經濟亦「無好過」，而香港稅制有延後，現時經濟走下坡又適逢交稅期，他對最終全年度的欠稅個案能否較上年度減少並不樂觀。

此外，香港印花稅收入近年大減。截至今年2月，2023/24年度印花稅總收入約448.8億元。按稅收分類，涉不動產買賣轉讓及股票轉讓的印花稅收，自2021/22年度連年下跌，以前者為例，截至2月的收入約105.4億元，月均9.58億元，上年度全年收入約158.9億元，平均每月13.2億元。

基於政府財政狀況，有議員問及會否考慮開徵消費稅，擴大稅基？港府 回應，香港經濟復甦動力有待加強，開源的考量需要兼顧實際情況，以免影響經濟和市民生活，同時要維持簡單低稅制的競爭優勢，因此暫不考慮引入消費稅，港府在本年度也沒有預留資源，就開徵消費稅展開可行性研究。