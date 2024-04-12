缺法官案件積壓 香港刑事案排期平均442天

香港示意圖。(圖：shutterstock)

香港 法院法官人手短缺導致案件積壓，司法機構在提交立法會財委會文件中，提及2023年在區域法院刑事案由被告首次提訊到聆訊，平均輪候時間為442天，即一年兩個月，創近年新高；高院原訟庭刑事案平均輪候時間也達352天，是近年第二高。

明報報導，由於法官退休 及升遷等因素，原訟庭法官空缺由2021/22年度的8人，增至2023/24年度的12人。

據報導，司法機構政務處在文件的註腳中承認，原訟庭刑事案平均輪候時間仍偏長，由於多個因素影響令輪候時間「被扭曲」，包括疫情 導致案件積壓、優先處理複雜的反修例及國安案件，以及司法人手「持續短缺」。區院刑事案輪候目標是100天，至於原訟庭，2017年修訂刑事案審訊表的計法前，目標是120天。

報導稱，司法機構由2018年檢討刑事案輪候時間至今，仍未提出新的目標輪候時間；司法機構說「將會在稍後適當時間重新檢視」。截至2月底，各級法院已完成約93%反修例及87%國家安全案，司法機構說相信絕大部分案件已排期今明年審訊，對輪候時間的影響會逐步減低。

司法機構又說，近年已更頻密公開招聘司法人員，新一輪原訟庭法官公開招聘工作已在去年10月展開，預計今年將有新任命。

另據香港01報導，過去五個財政年度即2018-19至2022-23期間，有1124名公務員因干犯嚴重不當行為或被裁定干犯刑事罪行，需接受紀律行動和懲處，當中有124人被革職，遭革職的原因多涉觸犯刑事罪行有74宗，其中18宗涉及店鋪盜竊及14宗涉性罪行。

據報導，最多公務員遭革職的單一原因是未能符合疫苗規定，總計有21宗，其次則是擅離職守或不守時者有20宗；而因刑事罪行而遭革職的則有74人，最多涉店鋪盜竊或盜竊有18宗，其次為性罪行有14宗。