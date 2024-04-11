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華府傳槍響釀1死5傷 2名槍手在逃中

香港佐敦道健身房大火5死41傷 16年未遵防火指示

香港新聞組／香港11日電
香港佐敦道華豐大廈10日上午發生火警，已造成5人死亡，41人受傷。（中新社）
香港佐敦道華豐大廈10日上午發生火警，已造成5人死亡，41人受傷。（中新社）

香港佐敦道一處健身房，10日上午7時53分發生發生三級火，根據警方最新數據，已造成5人死亡，41人受傷。該健身房位於佐敦道60年歷史、賓館及劏房林立的華豐大廈。

綜合中通社、大公、文匯報報導，華豐大廈屬單棟建築，共230個單位。事發於昨晨7時53分，上址1樓一間健身中心對開位置突然發生火警，產生大量濃煙，一度傳出爆炸聲，驚動多人報案。由於火勢猛烈，濃煙迅速充斥走廊大堂及梯間，並蔓延樓上多個樓層，大批住客無法逃生被困，有人在單位窗邊揮手求救，甚至爬出窗外逃生，亦有住客包括小童走上天台待救，情況危急。

4月10日上午，香港佐敦道一處健身房發生大火，已造成5人死亡，41人受傷。（中通...
4月10日上午，香港佐敦道一處健身房發生大火，已造成5人死亡，41人受傷。（中通社）

至早上約10時消防將火救熄，消防處發布，消防在大廈多樓層及受影響單位救出250人，另有50人自行疏散，事件共造成41人受傷，其中10人嚴重、12人普通、19人輕傷，涉及16男25女，年齡約在18到94歲。

消防處人員將其中38名傷者送院，另外3人接受初步治理後拒絕送院，送院38人中有5人在醫院搶救後證實不治，傷勢主要為燒傷及吸入性損傷。

消防處指出，起火位置是一樓與二樓的大堂，該兩樓層有健身中心和賓館，5名死者分別於2樓走廊、7至8樓梯間被發現。5名死者目前僅兩名男子證實身分，分別為黎嘉倫（67歲）及曾慶偉（70歲），均持香港身份證。

屋宇署10日晚表示，於2008年曾向該大廈業主立案法團發出消防安全指示，包括要求更換防火門等，至今已16年仍未遵辦指示。

對此次事故，香港特首李家超10日表示極度哀痛，並指示醫院管理局全力救治傷者。西九龍重案組正調查意外起因。

香港政務司長陳國基表示對大火感到震驚及傷痛，並指出港府重視此一事件，必定會調查、了解起火成因。

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