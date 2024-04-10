3港校入選美專利百強 城大連8年最多 全球排名44

香港示意圖。(圖：shutterstock)

美國國家發明家科學院（NAI）早前公布2023年全球100所獲頒最多美國專利頂尖大學的名單，香港 共有三所大學入選，其中以香港城市大學排名最高位列全球第44，連續八年在本地大學中排第一。城大表示，截至今年3月，該校在全球申請逾1580項專利技術，其中765項已獲專利授權，範疇涵蓋電力、化學、材料及物理學等廣泛領域，充分反映其致力進行對科學、技術及社會產生積極影響的研究。

文匯報報導，美國國家發明家科學院每年公布全球獲美國專利及商標局頒發最多美國實用專利的百所大學，作為全球公認的大學研究成果基準，嘉許學術界對科學發明及轉化為商業用途的重要貢獻。2023年名單香港共三校上榜，除城大外，尚包括排第79位的香港中文大學，及第96位的香港科技大學。

城大校長梅彥昌表示，城大致力推動互動和創新的教育，並鼓勵以開創性研究就迫切的全球問題提出創新解決方案。校方將透過「HK Tech 300」平台及新成立的城大創新學院等措施，積極推動把知識產權轉化為實際應用，培育科創人才及企業，貢獻社會。

據報導，城大表示，是次排名顯示該校在環球創新領域中舉足輕重，除專利外，該校亦於早前的日內瓦國際發明展獲36個獎項，獲獎數連續三年屬全港大學之冠。科睿唯安早前公布的「2023年度最廣獲徵引研究人員」中，城大有27名學者獲選，位列全球第44及亞洲第10。

另外，城大在早前發布的2024年泰晤士高等教育世界大學排名中，獲評為全球最國際化大學；其卓越創新及科研實力亦屢獲國際肯定，例如在早前的日內瓦國際發明展上囊括36個獎項，連續三年獲獎數目為全港大學之冠。

而根據教資會2月份公布的香港八所資助大學的「知識轉移年報」，2022/23年度八大知識轉移總收入突破百億大關，共達102.6億港元（約13.1億美元），較之前一年上升24%。其中，技術發明及專利，是知識轉移其中一個重要指標，八大報告亦有列出相關情況，以專利申請計八大2022/23年總計有1840項，以中大的481項最多；年內獲批專利八大總計則為911項，當中科大288項屬最多。