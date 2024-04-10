首屆「香港悅讀周」4.20~28書香滿城 閱讀活動逾200項

為響應今年4月23日首度舉辦的「香港全民閱讀日」，香港將於4月20日至28日舉辦第一屆「香港悅讀周」。（取材自港府新聞處）

自今年起，香港 特區政府將每年的4月23日定為「香港全民閱讀日」。為響應首度舉辦的「香港全民閱讀日」，康樂及文化事務署香港公共圖書館 與不同持份者合作，於4月20日至28日舉辦第一屆「香港悅讀周」，以「閱讀／探索無限空間」為主題，在線上及線下舉行逾200項圖書館活動，鼓勵市民享受閱讀樂趣，並養成持久的閱讀習慣，營造全城閱讀氛圍，讓香港成為書香城市。

「香港悅讀周」啟動禮於昨日在中央圖書館舉行。

大公報報導，特區政府文化體育及旅遊局局長楊潤雄致辭時表示，為配合本月弘揚中華文化辦公室的成立，香港公共圖書館在「香港悅讀周」的閱讀焦點將為有關中國歷史、人物故事和傳統美德的書籍，以宣揚中華文化。他還表示，配合香港流行文化節的主題「也文也武」，將推出「俠義無雙：我喜愛的武俠小說人物」學界徵文活動，讓喜歡寫作的朋友發揮無窮創意，讓閱讀滋養生活。

據報導，香港公共圖書館將參與由香港出版總會主辦、創意香港贊助於4月20日至23日在沙田新城市廣場舉行的「2024香港閱讀+」嘉年華活動。活動包括4月20日舉行的「香港悅讀周」暨「2024香港閱讀+」開幕禮，香港公共圖書館亦會在場內的電子閱讀體驗區，介紹公共圖書館的電子資源服務，並安排工作坊向小讀者推介與STEM（科學、科技、工程和數學）有關的電子資源。

報導指出，香港出版總會將以「閱讀的n種理由」為題策劃展覽、專題書展、親子 工作坊、電子閱讀體驗區，以及舉辦多場知名作家講座和音樂表演。深圳市委宣傳部亦應邀在場內的「共讀雙城：深圳專區」，展出精選的深圳親子讀物，推動深港共讀。

據報導，為鼓勵和配合市民多閱讀，香港公共圖書館會於「香港全民閱讀日」當天起，把讀者的外借圖書上限由8本增至10本，並舉辦「共讀半小時」活動。除了主會場中央圖書館，康文署會在其他康文署場地及圖書館設置「共讀點」；教育局將舉辦「中小學聯校共讀半小時」活動，提升校園閱讀氛圍；香港出版總會亦邀請公眾在「2024香港閱讀+」場內共讀半小時。此外，香港學校圖書館主任協會則會舉辦全港中小學校際中文閱讀競賽決賽及頒獎禮，透過競賽鼓勵學生積極閱讀有益身心的課外讀物。

報導稱，首屆「香港悅讀周」活動多元化，適合不同年齡人士參與，部分活動更專為家長和小朋友而設。香港公共圖書館將與香港電台合作，邀請政府官員、立法會議員、作家、運動員和名人製作電台節目《1分鐘閱讀》，由4月20日起播出，與市民分享閱讀心得及推介書籍。除錄音節目外，錄像亦會上載至公共圖書館網頁及社交媒體。另外，香港管弦樂團亦會製作「4.23香港全民閱讀日」主題音樂短片，以耳熟能詳的樂章，譜出四時閱讀的信息。

香港中央圖書館將於4月27日在展覽館舉辦由粵、港、澳圖書館合辦的「4•23世界閱讀日創作比賽」頒獎典禮及同樂日，展出三地學生以題目「閱讀愛．愛閱讀」創作的優勝作品，同樂日亦安排了多項精彩活動，包括講述中國傳統民間故事的故事劇場、中國雜技表演及攤位活動等。十八區指定圖書館將以特色書架、主題布置及專題書籍展覽營造閱讀氛圍，亦會舉辦文化攤位遊戲和與中華文化有關的工作坊。