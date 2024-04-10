我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

工程師迷信左眼皮「跳財」買樂透沒中 竟是得這病

影／船屋被逐奇景 航行舊金山灣拖到馬連

首屆「香港悅讀周」4.20~28書香滿城 閱讀活動逾200項

香港新聞組／香港10日電
為響應今年4月23日首度舉辦的「香港全民閱讀日」，香港將於4月20日至28日舉辦第一屆「香港悅讀周」。（取材自港府新聞處）
為響應今年4月23日首度舉辦的「香港全民閱讀日」，香港將於4月20日至28日舉辦第一屆「香港悅讀周」。（取材自港府新聞處）

自今年起，香港特區政府將每年的4月23日定為「香港全民閱讀日」。為響應首度舉辦的「香港全民閱讀日」，康樂及文化事務署香港公共圖書館與不同持份者合作，於4月20日至28日舉辦第一屆「香港悅讀周」，以「閱讀／探索無限空間」為主題，在線上及線下舉行逾200項圖書館活動，鼓勵市民享受閱讀樂趣，並養成持久的閱讀習慣，營造全城閱讀氛圍，讓香港成為書香城市。

「香港悅讀周」啟動禮於昨日在中央圖書館舉行。

大公報報導，特區政府文化體育及旅遊局局長楊潤雄致辭時表示，為配合本月弘揚中華文化辦公室的成立，香港公共圖書館在「香港悅讀周」的閱讀焦點將為有關中國歷史、人物故事和傳統美德的書籍，以宣揚中華文化。他還表示，配合香港流行文化節的主題「也文也武」，將推出「俠義無雙：我喜愛的武俠小說人物」學界徵文活動，讓喜歡寫作的朋友發揮無窮創意，讓閱讀滋養生活。

據報導，香港公共圖書館將參與由香港出版總會主辦、創意香港贊助於4月20日至23日在沙田新城市廣場舉行的「2024香港閱讀+」嘉年華活動。活動包括4月20日舉行的「香港悅讀周」暨「2024香港閱讀+」開幕禮，香港公共圖書館亦會在場內的電子閱讀體驗區，介紹公共圖書館的電子資源服務，並安排工作坊向小讀者推介與STEM（科學、科技、工程和數學）有關的電子資源。

報導指出，香港出版總會將以「閱讀的n種理由」為題策劃展覽、專題書展、親子工作坊、電子閱讀體驗區，以及舉辦多場知名作家講座和音樂表演。深圳市委宣傳部亦應邀在場內的「共讀雙城：深圳專區」，展出精選的深圳親子讀物，推動深港共讀。

據報導，為鼓勵和配合市民多閱讀，香港公共圖書館會於「香港全民閱讀日」當天起，把讀者的外借圖書上限由8本增至10本，並舉辦「共讀半小時」活動。除了主會場中央圖書館，康文署會在其他康文署場地及圖書館設置「共讀點」；教育局將舉辦「中小學聯校共讀半小時」活動，提升校園閱讀氛圍；香港出版總會亦邀請公眾在「2024香港閱讀+」場內共讀半小時。此外，香港學校圖書館主任協會則會舉辦全港中小學校際中文閱讀競賽決賽及頒獎禮，透過競賽鼓勵學生積極閱讀有益身心的課外讀物。

報導稱，首屆「香港悅讀周」活動多元化，適合不同年齡人士參與，部分活動更專為家長和小朋友而設。香港公共圖書館將與香港電台合作，邀請政府官員、立法會議員、作家、運動員和名人製作電台節目《1分鐘閱讀》，由4月20日起播出，與市民分享閱讀心得及推介書籍。除錄音節目外，錄像亦會上載至公共圖書館網頁及社交媒體。另外，香港管弦樂團亦會製作「4.23香港全民閱讀日」主題音樂短片，以耳熟能詳的樂章，譜出四時閱讀的信息。

香港中央圖書館將於4月27日在展覽館舉辦由粵、港、澳圖書館合辦的「4•23世界閱讀日創作比賽」頒獎典禮及同樂日，展出三地學生以題目「閱讀愛．愛閱讀」創作的優勝作品，同樂日亦安排了多項精彩活動，包括講述中國傳統民間故事的故事劇場、中國雜技表演及攤位活動等。十八區指定圖書館將以特色書架、主題布置及專題書籍展覽營造閱讀氛圍，亦會舉辦文化攤位遊戲和與中華文化有關的工作坊。

香港 圖書館 親子

上一則

在中國關店過半？ZARA澄清：優化升級門市

下一則

巴黎奧運全港免費看 政府購入轉播權撐港將、刺激經濟

延伸閱讀

港破獲史上最大黃金走私案 146公斤黃金鑄成空壓機零件

港破獲史上最大黃金走私案 146公斤黃金鑄成空壓機零件
美禁「小華為」全球銷售 深圳海能達：申請撤銷

美禁「小華為」全球銷售 深圳海能達：申請撤銷
72歲洪金寶太會打 古天樂和他打到「受訪都吃力」

72歲洪金寶太會打 古天樂和他打到「受訪都吃力」
首艘中製破冰船雪龍2訪香港5天 民眾打卡熱迎

首艘中製破冰船雪龍2訪香港5天 民眾打卡熱迎

熱門新聞

實探小米汽車工廠， 供應商稱已收到要求提升配件產能的郵件。(取材自每日經濟新聞)

「雷軍擔心的事發生了」 實探小米車廠：日產能不足300輛

2024-04-04 02:27
中國商飛前往越南及馬來西亞等地，相信有望在東盟國家收穫首份C919海外訂單。(新華社資料照片)

中國商飛東南亞拓市場 英媒：C919料首獲海外訂單

2024-04-04 02:10
華爾街日報中文網8日報導，中國為扭轉經濟前景，正將廉價商品運送到全球各個角落，這是繼20多年前中國衝擊全球製造業之後，又一次規模數以兆美元計的考驗，「中國衝擊2.0」來了。（新華社）

「中國衝擊2.0」來了 全球掀反擊浪潮

2024-04-08 09:55
崔迪畢業於985名校，留學回中國後卻樂於當一名起薪5500元的廚師，她說不後悔。（取材自微博）

美女學霸花30萬留學歐洲 回中國後當廚師月薪5500 不後悔

2024-04-04 08:30
女子稱因為長得可愛被醫師強吻。（視頻截圖）

妻在場 河南50歲中醫師強吻女病患 理由竟是「長得漂亮」

2024-04-06 09:30
（央視截圖）

葉倫下機直奔粵菜館陶陶居 央視記者：筷子用得不錯

2024-04-04 21:02

超人氣

更多 >
65歲和21歲的「爺孫戀」曝光被罵翻 竟然火速分手

65歲和21歲的「爺孫戀」曝光被罵翻 竟然火速分手
理財規畫師發現 有錢人每年最大開銷是這個

理財規畫師發現 有錢人每年最大開銷是這個
放屁次數太多 何時該擔心？

放屁次數太多 何時該擔心？
腫瘤學者公開晚餐內容 兩原則從飲食防癌

腫瘤學者公開晚餐內容 兩原則從飲食防癌
洛城連環命案：夫婦疑謀殺自殺、女嬰公路身亡

洛城連環命案：夫婦疑謀殺自殺、女嬰公路身亡