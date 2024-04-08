七欖賽3天吸10萬人 特首李家超：帶旺香港

香港示意圖。(圖：shutterstock) 劉玄寧

「國泰／滙豐香港 國際七人欖球賽」7日在香港大球場落幕，賽事一連三天合共吸引約10萬人次入場觀看。本屆「世界七人欖球系列賽」香港站冠軍誕生，紐西蘭男、女子隊雙雙衛冕，成為大贏家。

大公報報導，香港特首李家超7日親臨現場觀戰，並主持「世界七人欖球系列賽」香港站男子組的頒獎儀式。他表示，大球場場內氣氛十分熾熱，加上明年活動將移師新落成座位更多的啟德體育園主場館舉行，今年的比賽很可能是最後一次在大球場上演，令賽事添上特別意義。

他說，球場的熱鬧氣氛亦延伸到附近一帶，香港國際七人欖球賽這種國際盛事，不單吸引了大量來自世界各地的球迷赴港，有助帶旺香港旅遊、酒店、餐飲、零售等行業，為香港帶來實際的經濟效益，更向世界展現香港活力動感的一面，鞏固盛事之都的美名。他預告今年的盛事將一浪接一浪，希望大家都能感受和分享到活動帶來的歡樂和經濟成果。

文化體育及旅遊局局長楊潤雄表示，香港國際七人欖球賽是「M」品牌計畫的項目，是香港一張亮麗的名片，未來會繼續推動更多大型體育盛事落戶香港，推動體育結合旅遊的發展，讓旅客親身赴港感受香港「活力之都」的魅力。