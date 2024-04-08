港珠澳橋客流 10天破百萬人次 車流7天內三刷紀錄

港珠澳大橋交通量再創新高，4月6日車流達到1.957萬輛次。（新華社）

今年清明假期與港澳公眾假期相臨，從3月底開始港珠澳大橋再現「春運式」北上潮。港珠澳大橋邊檢站7日公布，4月6日，港珠澳大橋珠海公路口岸車流達到1.957萬輛次，7天內第3次刷新車流最高紀錄。3月28日至4月6日短短10天，經港珠澳大橋珠海公路口岸出入境的客流車流累計超過100萬人次和17萬輛次。

綜合媒體報導，今年清明節在內地為連假（4至6日），據香港 入境處數字，三天日假期內地旅客入境人次約36.2萬，同期港人出境人次逾83.8萬；內地客入境人次較上一周同期升48.8%，其中最多內地客入境是4月4日，有逾15.4萬人次。截至7日晚上9時，入境處在各個口岸錄得逾38.4萬港人入境，其中羅湖口岸人數最多，達8萬人次。

據港珠澳大橋邊檢站統計，3月28日至4月6日，經大橋珠海口岸出入境的港澳旅客超過74萬人次、港澳單牌車近11萬輛次，約占客流車流總量的73%和64%；以港澳居民「家庭遊」為主的旅客群體成為口岸通行主力軍，約占口岸總體客流的68%，較去年同期提升25個百分點，創歷史新高。

數據還顯示，3月28日至4月6日，經港珠澳大橋珠海口岸出入境的客流、車流累計超過100萬人次和17萬輛次，日均超過10萬人次和1.7萬輛次，同比增長近168%、逾145%，均處於歷史最高位。繼3月31日、4月1日大橋珠海口岸分別創下單日出入境車流1.84萬、1.95萬輛次紀錄後，4月6日車流達到1.957萬輛次，7天內第三次刷新車流最高紀錄。這也是自去年以來，大橋珠海口岸客流車流已連續27次刷新紀錄。

邊檢站稱，以港澳居民「家庭遊」為主的旅客群體成為口岸通行主力軍，約占口岸總體客流的68%，較去年同期提升25%，創歷史新高。邊檢部門預計，港珠澳大橋在五一假期將迎來新一波「北上熱」，客流車流有望再創新高。國家移民 管理局7日表示，今年清明小長假期間，港澳台居民出入境226.7萬人次，較去年同期增長35.9%。