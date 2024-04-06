香港家庭月收入中位數增217美元至3830美元

香港示意圖。(圖：shutterstock) 劉玄寧

港府 統計處5日出版「2023年按區議會分區畫分的人口及住戶統計數字」報告書。

大公報報導，報告顯示，全港去年有逾270萬家庭住戶，住戶每月入息中位數為3萬元（港幣，下同，約3831.5美元），較2022年的2萬8300元多1700元（約217美元）；中西區蟬聯全港住戶入息中位數最高地區，觀塘繼續為全港住戶入息中位數最低地區。

報告又顯示，全港陸上非住院人口達744萬，較去年多18.8萬人。沙田、元朗及觀塘區的陸上非住院人口數目最多。女多男少趨勢持續，整體性別比率為每千名女性對837名男性。

統計處報告顯示，全港住戶每月入息中位數最高地區為中西區，錄得4萬2600元，較對上一年多300元；灣仔區以4萬500元排第二，較對上一年少1300元，較排第三的西貢區僅多100元。觀塘區錄得住戶入息中位數為2萬4000元，較對上一年多1900元；深水埗區以2萬4100元排入息中位數第二低，較對上一年多1300元。

報告書還指出，2023年香港勞動人口數目為382萬2300，勞動人口參與率為57.3%。中西區的勞動人口參與率最高，而觀塘區的勞動人口參與率則最低。所有區議會分區的男性勞動人口參與率均較女性為高。

九龍東立法會議員顏汶羽指出，曾多次分析觀塘區「貧窮」的成因，就是長者多、公屋多、基層多，所以一直以來都存在結構性貧窮問題。以去年為例，全觀塘24萬7400戶家庭就有6萬1800戶屬非從事經濟活動，即所有成員都無工作或不可隨時工作，例如料理家務者和退休 人士。

究竟觀塘「全港最窮」命運有無得扭轉？顏汶羽說，港府致力將東九龍打造成第二個核心商業區（CBD2），可以是一個轉機。可惜「起動九龍東」起動了好一段時間，配套仍未完善，觀塘市中心重建計畫又未完成，當區居民自然就未能享受到經濟成果。他期望，港府能加快建造CBD2，同時推動原區就業 ，例如在未來的東九龍捷運等基建項目上，優先聘請原區居民。