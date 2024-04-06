港歡樂七欖 球迷：氣氛勝去年 首日入座逾75%比去年多

一連三天的香港七人欖球賽5日開鑼，吸引大批旅客赴港觀賽。（中通社）

香港 國際七人欖球賽最後一年在香港大球場舉行，5日吸引約3萬426人次入場，入座率逾七成半，較去年首日多人。現場嘉年華會式的氣氛熾熱，球迷大讚今年氣氛「勝去年」，有海外球迷預計3天消費2萬元（港幣，下同，約2554.3美元）。酒吧業協會主席錢雋永預計整體生意增長兩三成，鄰近大球場的酒吧或增長四五成，料外國遊客人均消費約800至1500元。

綜合大公報、明報報導，今年賽事是在香港大球場舉辦的第30周年，5日首日開賽，上午9時後球迷陸續入場，當中不少是從海外專門赴港觀賽的遊客，大家穿上各國球隊的球衣或特色服飾，為支持的球隊助威，場外也能清楚聽到觀眾吶喊；旅客狂歡花費豪爽，場內紀念品商店及餐廳外大排長龍。

由英國赴港的Charlotte說，自己喜愛各項體育運動，對所有球隊都很支持，身邊有不少朋友專程來看比賽，她說七人欖球賽是全球性的體育賽事，很開心見到各國球隊和遊客齊聚香港，全場氛圍都很友善和歡快，「我已經來香港大球場看過三次比賽，期待明年換新場地，能容納更多人，更熱鬧！」

從西班牙專程赴港的遊客Rebecca說，打算與朋友在港逗留三、四日，共三天的比賽，一天都不會缺席，除了最支持西班牙隊，第二支持香港隊，認為港隊的表現十分出色。

有海外遊客打算散場後光顧附近酒吧，花光身上所有金錢才離開，亦有紐西蘭遊客與同事一行10人將留港三日，預計每人花費約2萬元，夜晚亦會到鄰近大球場的酒吧消費，明年會繼續去啟德看七欖。不少遊客表示，過去多年在大球場有美好觀賽回憶，同時也期待新球場能容納更多人。

有外國球迷化身成日本 漫畫「龍珠」中的孫悟空。居於深圳的英國人James5日到大球場觀看首日賽事，形容現場氣氛極好，更與一班朋友相約打扮成「龍珠」角色，即使明年七欖移師啟德，亦無阻繼續支持。James稱賽後會去附近酒吧消費，之後即日返回深圳。