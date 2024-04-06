香港3月PMI首返擴張區 營商仍悲觀 「盛事小有幫助」

香港示意圖。(圖：shutterstock) 劉玄寧

史坦普全球3月香港 採購經理人指數（PMI）升至50.9，按月上升1.2個百分點，今年首度重返擴張區間，結束連續兩個月收縮，仍低於去年同期的53.5。不過目前營商情緒仍悲觀，企業普遍憂慮經濟下滑。專家分析，受外圍經濟影響，未來指數是否維持升勢言之尚早，旅遊業屬目前浮動範疇，在盛事活動等政策支持下，某程度對改善經濟環境有幫助。

香港信報5日報導，香港新訂單今年以來首次成長，受訪業者透露，即使幅度不大，卻是9個月以來第2次出現的升幅，顯示財政狀況好轉，當中以建築業訂單增長最明顯。但企業從海外及中國新接業務量持續萎縮而且跌幅擴大，又因旅客需求減少和外部環境放緩，這兩項因素都影響來自境外的業務，企業整體產量略低於2月。

靠著新訂單增長的激勵，民營企業開闢更多職位，3月的就業 升幅至近一年最高。雖然新訂單恢復成長，但3月整體營商情緒仍然悲觀，企業普遍憂慮經濟下滑、競爭加劇，恐將進一步衝擊未來一年的市場行情。

史坦普全球市場財智經濟研究部副總監潘婧怡（Jingyi Pan）表示，3月PMI數據呈正面跡象，顯示香港經商環境改善。PMI的5個單項指數都呈現好轉，拉抬PMI指數重返擴張區間。潘婧怡指出，不過，整體悲觀情緒卻比上月加深，業者續吹淡風，顯示公司對產量得以持續增長仍有保留。

另據明報報導，恒生銀行首席經濟師薛俊昇分析，美國央行 年中會否如市場般憧憬減息仍是未知數，料要到減息落實，市場才會有較大信心下訂單及進行生產活動。他形容，對香港而言，外圍環境不理想下，今年內比較樂觀、浮動較小的是旅遊業及內需消費等相關行業，現時服務業繼續復甦、旅客繼續赴港，旅遊業亦有不少政策支持，包括盛事活動，某程度對經濟環境有幫助。