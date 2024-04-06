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香江觀察／葉劉「戰狼收山」論 港版思想解放？

香港特派員李春
香港23條立法剛剛完成，立法會議員葉劉淑儀就提出 「戰狼收山」論。（中通社）
香港23條立法剛剛完成，立法會議員葉劉淑儀就提出 「戰狼收山」論。（中通社）

繼港人長假北上，將復活節過成香港版的「春運」之後，近日香港在穩定香港國際地位、維護香港經濟方面，又有一些來自建制的新論新動向，有人戲稱為香港版的「思想解放」。

所謂「思想解放」，首先就是言論得大膽，這方代表人物是具雙料政治身分的葉劉淑儀。葉劉現在身任香港立法會議員，還是香港行政會議召集人，若以港英時代相較「雙料議員」從來是厲害政治角色，葉太曾任保安局長，敢出來組黨和選議員，又數度試圖參選特首。

說葉劉領「思想解放」風氣之先，是23條立法剛剛完成，她就提出了 「戰狼收山」論，具體來說是她認為香港作為世界橋梁，過往成功是因為開放，若國安威脅受控，就應該調整，「如果太過戰狼，就會扮演不到這個角色」，強調中央絕不希望香港「內地化」。

葉劉淑儀還公開說，現時「愛國者治港」，立法會及區議會要正常運作，「正常運作」不等於做「應聲蟲」，立法會仍有監察作用，港府亦不應介意議員批評。她又主張香港需加強「民間外交」，她自己就已安排與美國智庫CSIS辦一個網上研討會，討論香港23條立法。

要說「思想解放」，就得敢觸碰某些禁忌，香港一份報紙的創辦人施永青，自己沒停止過思想，也不時敢作出公開表達，這回他說了個較大膽的思想，是說「經濟城市應迴避在政治上站邊」。

選邊站在國際上新加坡有過相應的表態，施永青認為，如果北京中央真的有意讓香港定位做一個經濟城市，而不是政治城市，那最好讓香港有空間迴避在政治問題上站邊即高調地作政治表態。這只會令香港墜入複雜的國際政治漩渦中去，沒法集中力量去發展經濟。

他還挺體貼地說，國際政治形勢十分複雜，一般香港官員不太熟悉，容易幫倒忙。至於香港商人都不談政治，實沒必要強他們所難，最好讓他們在商言商，而不是令外商擔心、懷疑他們別有政治目的，以致影響生意關係。但他也承認，「現時，我們並沒有條件從政治上去爭取西方民間支持，我們能做的只能是盡量避免把政治矛盾激化。」

「思想解放」通常還伴隨一些行動，香港最大的建制派工會工聯會的立法會議員梁子穎，清明前就有23條立法後的首個請願行，是身著漢服，到港府總部向特首「上書」，道具是5.5米長巨型「奏摺」，及一份香港市民祈願統計圖。稱市民的意願，是取消垃圾徵費、政府派錢、高官減薪、放棄大填海，甚至為反修例風波追究前特首林鄭月娥。

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