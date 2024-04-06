腰斬再腰斬 中環蛋黃區鋪租大跌83% 返1997後水平

香港示意圖。(圖：shutterstock) 劉玄寧

港人北上消費成風，通關一年後香港 核心零售區鋪租不但未見回升，除巨鋪轉為短租，個別面積較細的鋪位只有大劈租金 吸引租戶進駐，鋪租腰斬再腰斬，最高大跌約83%，重返1997年底亞洲金融風暴爆發後水平。

香港01報導，中環泛海大廈基座近2萬呎巨鋪，新近獲瑞士高檔護膚品牌La Prairie短租作期間限定店，短租租金料為每月約50萬元（港幣，下同，約6.3萬美元）。上述鋪位由英國時裝品牌TOPSHOP於2013年起租用，為香港首間店鋪，當時月租為300萬元。La Prairie短租租金，較TOPSHOP高峰期月租300萬元大跌約83%。

La Prairie短租約一個月，鋪位為皇后大道中59至65號泛海大廈地鋪及1樓，位於皇后大道中與砵甸戶街交界，總樓面約1萬9075平方呎。據La Prairie網站資料，上述期間限定店於3月30日至4月7日營運。據了解，該巨鋪自TOPSHOP遷走後，一直未有長租租戶進駐，近年一直只作短租用途。

翻查過往租務資料，TOPSHOP曾於2013年起租用，為香港首間店鋪，當時月租為300萬元。及後在2017年續約時，月租降至約150萬元。而在2020年8月份，TOPSHOP宣布結業撤出香港，而位於皇后大道中泛海大廈的旗艦店也在2020年10月因租約期滿結業。

另據明報報導，過去屢獲大型品牌以天價承租鋪位的中環皇后大道中，其中一個位於51號金銘樓地鋪，鋪位面積約750方呎，最新以月租23萬元租出，不但較零售高峰期月租70萬元急挫67%，亦重返1997年底亞洲金融風暴爆發後的水平。值得留意，該鋪最新租期僅一年，有別於以往一般鋪位3年的承租期。翻查資料，該鋪1997年底出租，由老牌眼鏡店茂昌眼鏡租用，租期5年，首3年月租24萬元，第4及5年租金增加20%至28.8萬元。

2003年SARS後內地開放自由行，內地旅客為香港帶來龐大的消費力，特別是消費核心區，令區內鋪租急升，報導說，2012年獲皮鞋店以月租52萬元承租，較茂昌眼鏡離場前的租金貴1.1倍，開展鋪市黃金十年的大升浪。