我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

波音又出事了 西南航空德州飛賭城「發動機起火」

美東罕見規模4.8地震 自由女神像劇烈搖晃畫面曝

腰斬再腰斬 中環蛋黃區鋪租大跌83% 返1997後水平

香港新聞組／香港6日電
香港示意圖。(圖：shutterstock) 劉玄寧
香港示意圖。(圖：shutterstock) 劉玄寧

港人北上消費成風，通關一年後香港核心零售區鋪租不但未見回升，除巨鋪轉為短租，個別面積較細的鋪位只有大劈租金吸引租戶進駐，鋪租腰斬再腰斬，最高大跌約83%，重返1997年底亞洲金融風暴爆發後水平。

香港01報導，中環泛海大廈基座近2萬呎巨鋪，新近獲瑞士高檔護膚品牌La Prairie短租作期間限定店，短租租金料為每月約50萬元（港幣，下同，約6.3萬美元）。上述鋪位由英國時裝品牌TOPSHOP於2013年起租用，為香港首間店鋪，當時月租為300萬元。La Prairie短租租金，較TOPSHOP高峰期月租300萬元大跌約83%。

La Prairie短租約一個月，鋪位為皇后大道中59至65號泛海大廈地鋪及1樓，位於皇后大道中與砵甸戶街交界，總樓面約1萬9075平方呎。據La Prairie網站資料，上述期間限定店於3月30日至4月7日營運。據了解，該巨鋪自TOPSHOP遷走後，一直未有長租租戶進駐，近年一直只作短租用途。

翻查過往租務資料，TOPSHOP曾於2013年起租用，為香港首間店鋪，當時月租為300萬元。及後在2017年續約時，月租降至約150萬元。而在2020年8月份，TOPSHOP宣布結業撤出香港，而位於皇后大道中泛海大廈的旗艦店也在2020年10月因租約期滿結業。

另據明報報導，過去屢獲大型品牌以天價承租鋪位的中環皇后大道中，其中一個位於51號金銘樓地鋪，鋪位面積約750方呎，最新以月租23萬元租出，不但較零售高峰期月租70萬元急挫67%，亦重返1997年底亞洲金融風暴爆發後的水平。值得留意，該鋪最新租期僅一年，有別於以往一般鋪位3年的承租期。翻查資料，該鋪1997年底出租，由老牌眼鏡店茂昌眼鏡租用，租期5年，首3年月租24萬元，第4及5年租金增加20%至28.8萬元。

2003年SARS後內地開放自由行，內地旅客為香港帶來龐大的消費力，特別是消費核心區，令區內鋪租急升，報導說，2012年獲皮鞋店以月租52萬元承租，較茂昌眼鏡離場前的租金貴1.1倍，開展鋪市黃金十年的大升浪。

香港 租金

上一則

香港3月PMI首返擴張區 營商仍悲觀 「盛事小有幫助」

下一則

香江觀察／葉劉「戰狼收山」論 港版思想解放？

延伸閱讀

美3月就業報告強勁 美股早盤小漲

美3月就業報告強勁 美股早盤小漲
美債交易員押注10年期公債殖利率先重登4.5% 年末才大跌

美債交易員押注10年期公債殖利率先重登4.5% 年末才大跌
退掉月租8千的房子 上海一家三口搬進10平米房車 生活成本千元

退掉月租8千的房子 上海一家三口搬進10平米房車 生活成本千元
降息預期下降 美股3大指數早盤盡墨 道瓊跌逾400點

降息預期下降 美股3大指數早盤盡墨 道瓊跌逾400點

熱門新聞

實探小米汽車工廠， 供應商稱已收到要求提升配件產能的郵件。(取材自每日經濟新聞)

「雷軍擔心的事發生了」 實探小米車廠：日產能不足300輛

2024-04-04 02:27
台資公司艾艾精工成為近期陸股備受矚目的「大妖股」，近日曾在15個交易日內拉出14根漲停板。（取自艾艾精工官網）

低迷中國股市驚現連飆14根漲停板「大妖股」 竟是台企

2024-03-28 01:10
華為去年推出採用國產設計生產7奈米晶片的5G智能手機Mate 60系列，成功在中國市場引發熱潮。（路透）

美4月4日起升級晶片禁令 彭博：中企絕境反彈

2024-03-31 02:27
電視劇贅婿劇照。（取材自新周刊）

長得帥還是高管 北大博士年薪180萬 想當蕭山贅婿失敗

2024-03-29 07:30
中國商飛前往越南及馬來西亞等地，相信有望在東盟國家收穫首份C919海外訂單。(新華社資料照片)

中國商飛東南亞拓市場 英媒：C919料首獲海外訂單

2024-04-04 02:10
「相親強姦案」改判無罪，河北男獲得國家賠償近58萬人民幣。(取材自華商報大風新聞)

相親強姦改判無罪 河北男獲國賠58萬人民幣

2024-03-30 07:30

超人氣

更多 >
研究長壽20年 他培養出5個健康習慣

研究長壽20年 他培養出5個健康習慣
規模4.8地震襲新州 紐約明顯晃動 警報遲到40分鐘

規模4.8地震襲新州 紐約明顯晃動 警報遲到40分鐘
4月中起擺脫苦日子 四生肖從此轉運、風生水起

4月中起擺脫苦日子 四生肖從此轉運、風生水起
大學1年要9萬 華人中產家庭煎熬 兼差或考慮賣房籌錢

大學1年要9萬 華人中產家庭煎熬 兼差或考慮賣房籌錢
買一個Subway三明治被扣款1010元 她討回錢卻被凍結帳戶

買一個Subway三明治被扣款1010元 她討回錢卻被凍結帳戶