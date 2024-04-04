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清明長假外遊 港「代客祭祖」成風 紙紮店月接百宗詢問

香港新聞組／香港4日電
清明節前夕，香港紙紮店林立的西環皇后大道西一帶，人潮湧湧，不少市民準備登山掃墓。（中新社資料照片）
清明節前夕，香港紙紮店林立的西環皇后大道西一帶，人潮湧湧，不少市民準備登山掃墓。（中新社資料照片）

4日是疫後第二個清明節，全港各個墳場、靈灰放置所連日來已出現拜祭人龍。有衣紙鋪負責人表示，受惠於香港對外恢復正常通關，物流成本回落，衣紙（冥紙）等祭祀品售價回復平穩，衣包售價約為90元（港幣，下同，約11.5美元）與往年相若。由於今年清明假期接近周末，在市民報復式出境外遊大趨勢下，衍生新興服務──代客燒衣，方便身在境外的港人盡孝子賢孫的義務與心意，相關生意高峰期每月接獲百宗查詢。

文匯報報導，清明節前夕，紙紮店林立的西環皇后大道西一帶，人潮湧湧，不少市民提著大包細包的紙紮品離開，準備4日登山掃墓。經營逾40年的俊城行老闆杜先生表示，今年買祭品的人流上升，而買祭品的預算也較往年闊綽，今年該店推出多項新式的紙紮製品，如燒賣、名牌袋、海鮮粉麵、壽司等。

他表示，由於香港已對外正常通關，物流成本回穩，紙祭品售價自然回落。

由於今年清明假期，有打工仔多請5日一天假，就能自製長假期外遊，代客燒衣的生意火紅。杜先生表示，該服務早於疫情期間已出現，今年更成為常態。因墳場位置偏遠，疫情期間又有限聚令，不如乾脆請人代燒衣。

去年清明節期間，該店代燒衣包的查詢每日平均四、五宗，今年也有不少查詢，高峰期每月都有大約100宗左右。他介紹，職員一般在紙紮鋪門口代燒，有特別要求可到寺廟裡化寶，燒後職員會立即發送代燒衣包照片及影片給顧客作為紀錄。

有團體認為，清明是一次生死教育，今年特意推出售價低至89元的紙紮燒賣套裝，「香港燒賣關注組」透露，今日會在九龍殯儀館外擺檔販賣燒賣，供市民「即買即燒」，向先人表達心意。

此外，旺角花墟的鮮花檔主表示，雖然有市民提前買花祭祖，但整體人流量較往年同期減少一半，並看淡今年鮮花銷情，大部分花價與往年相若。店主認為，銷情受挫的原因，除了與港人北上旅遊外，花墟去年底起嚴打阻街、花店大都不敢將貨品放在店外，對生意也造成不同程度的影響。

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