香港蘭桂坊打擊黑的 「的士大使」幫客計車資

香港示意圖。(圖：shutterstock)

以夜生活聞名的港島中區蘭桂坊，成為「黑的」劏客的其中一個黑點，個別不法的士司機濫收車資或拒載，影響本地消費者及旅客體驗乃至香港 整體形象。

文匯報報導，中區警區聯同的士業界、蘭桂坊協會，以及中西區交通安全運動議會等合作推出先導計畫，由4月5日起，在蘭桂坊試行為期3個月的「蘭桂坊的士大使計畫」，每逢周六日凌晨派義工到蘭桂坊的士站，協助乘客登記及派發的士車牌、預估車資及投訴熱線等資訊，阻嚇及打擊的士濫收車資等違法行為，保障乘客權益。

另據明報報導，中區警區副指揮官羅國凱稱，小部分「害群之馬」令業界蒙羞，損害香港作為國際之都的聲譽，希望在源頭打擊「黑的」問題，令旅客安心使用的士服務。警方會視乎成效，考慮會否把計畫延長或擴至其他地區。

據報導，警方昨在蘭桂坊向旅客派發宣傳單張，以及在威靈頓街的士站安排大使模擬協助乘客填寫資料。兩名台灣旅客徐小姐和張小姐獲發宣傳單張，單張印有計畫詳情和標示蘭桂坊各的士站位置。兩人首次赴港，表示單張令他們了解的士乘車資訊。

報導稱，羅國凱透露，今年首季中區警區聯同港島總區交通部人員進行32次打擊的士違規的行動，拘捕5名涉嫌濫收車資的司機；亦向10名涉嫌「拒載」、「沒有展示的士計程指示器」、「沒有展示的士司機證」的司機發出13張交通傳票 。此外，警方共發147張定額罰款通知書，向23輛的士發出欠妥車輛報告，並將12輛疑違反《道路交通（車輛構造及保養）規例》的士拖往汽車扣留中心作檢驗。