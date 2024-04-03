重建港形象 葉劉倡推民間外交：「低級紅」要慢慢改

香港立法會議員葉劉淑儀倡導民間外交重建香港國際形象，稱「低級紅」要慢慢改。（中通社）

香港 新民黨立法會議員葉劉淑儀日前接受明報專訪表示，這次23條立法，外國反應比訂立港區國安法時溫和，除了港府 官員要繼續對外解說，更應推動「民間外交」，逐步去除西方對香港誤解，才能重建國際形象；她表示香港商界及專業界都有深厚的國際聯繫，應加以善用。

明報報導，對於有意見批評建制派或港府近年出現「低級紅」或「寧左勿右」現象，她說「要慢慢改」，而香港作為世界橋梁，過往成功是因為開放，「人來錢來，這樣才可以成功，若國安威脅受控，就應該調整，「如果太過戰狼，就會扮演不到這個角色」，強調中央絕不希望香港「內地化」。

據報導，葉劉淑儀認為，香港「絕對不是」一個孤島，香港目前形勢與地緣政治有關，美國在中國經濟近年崛起下，對華態度轉強硬，及至2019年反修例風波，以至制定港區國安法，雙方的意識形態對立更嚴重，西方媒體對香港亦極為不利。

報導引述葉劉說，這情況影響投資，但強調香港國際投資者的基礎仍然雄厚，「香港有1300間美國公司，有8萬多美國人不願意走，因為賺了錢」。「它們雖然短期看淡中國巿場，但已賺了很長時間，中國是很大的巿場，不會隨便走」。

報導稱，葉劉認為，今次基本法23條立法，「西方輿論有些批評，但不是最強烈」，但認為香港仍要更多解說，努力扭轉西方對香港的觀感，單靠官方解說並不足夠，舉例港府官員去信華爾街日報反駁，對方有刊登，但「永遠都是強烈譴責，有沒有影響？人人都知，需要做多些」。

報導說，最為重要的是以實際效果做證明，她舉例澳洲 曾更新旅遊警示，「說有些人不知不覺就會犯法」，但國安法生效近4年以來無澳洲人被捕。她期望在黎智英案等大案審結後，社會可恢復和諧。

報導指出，作為議員，葉劉說現時「愛國者治港」，立法會及區議會要正常運作，但「正常運作」不等於做「應聲蟲」，立法會仍有監察作用，港府亦不應介意議員批評。

此外，2003年時任保安局長的葉劉主責的23條立法在七一遊行後告吹；事隔逾20年，她以立法會議員身分通過23條立法，反映「長諮詢期」沒好處，只會被人「扭曲兼妖魔化」。