快看「陶豬頭蓋」 夏商周150文物在香港歷史館免費參觀

「天地之中——河南夏商周三代文明展」在香港歷史博物館亮相，展出150餘件河南省出土的青銅器、玉器和陶器、甲骨等，其中33件為國家一級文物。（中新社）

由香港 康文署、河南 省文物局聯合主辦的夏香港商周三代文明展，4月3日至7月8日在香港歷史博物館 舉行，展出逾150件文物，約33件屬國家一級文物，約40件是首次離開河南展出。主辦方預計約12萬人入場觀展，博物館逢周二休館，市民可以免費入場。

大公、文匯報報導，河南處中國中部平原，是中華文明最重要的發源地之一。香港特區政府康文署與河南省文物局由今日起聯合推出「天地之中─河南夏商周三代文明展」，是弘揚中華文化辦公室旗艦項目之一，為中國通史系列展覽的首個展覽。

報導指出，當中必看展品包括獸面乳丁紋銅方鼎、「王子午」鼎，以及罕見的整套「九鼎八簋九鬲」青銅禮器，「陶豬頭蓋」更反映古人的審美理念，以豬象徵財富。

河南博物院副院長張得水2日介紹幾個重點文物，首先是夏代文物「陶豬頭蓋」，以泥質灰陶製作，古人運用雕塑和刻畫等手法塑造，將整個蓋塑造成豬頭形狀，五官細部描繪得維妙維肖。

明報報導，還有一件是商代的「婦好」圈足觥，屬盛酒器具，前端狀似一隻蹲坐的老虎，後端把手位置則似貓頭鷹，兩個動物式樣都有兩耳豎立、眼睛突出的共通點。

據報導，張得水說，「婦好」是商王武丁的皇后，曾帶兵打仗，代表好戰的老虎與貓頭鷹與其形象相符；張得水還介紹出自商代的獸面乳丁紋銅方鼎，及周代的一組青銅禮器「九鼎八簋九鬲」。

香港歷史博物館總館長伍志和表示，今次是中國通史系列展覽的起點，日後陸續會有其他朝代的活動推出，讓市民加深了解中華文化。特首李家超前日出席預覽，稱希望藉歷史培養市民愛國情懷。